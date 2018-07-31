5 суперспособностей банковских карт: почему не выгодно держать деньги в кошельке

Многие из нас привыкли к наличным и продолжают упорно снимать деньги с карты в день зарплаты. Но ведь расплачиваться банковской картой гораздо выгоднее! Рассказываем о пяти исключительных возможностях владельцев пластиковых карт, которые недоступны любителям хранить деньги в кошельке.

1. Получать процент на остаток

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Многие банки начисляют высокий процент на остаток по карте — такими картами можно не только расплачиваться в магазине, но и использовать их в качестве альтернативы банковскому вкладу. К тому же, не стоит забывать, что наличные деньги постоянно обесцениваются в результате инфляции.

2. Пользоваться кэшбэком

Кэшбэк — это те средства, которые возвращаются на карту после оплаты покупок по итогам каждого месяца. Обычно банк предлагает кэшбэк на покупки в любых магазинах — он может составлять 1–2% и повышенный кэшбэк при оплате покупок в магазинах-партнерах банка, который может достигать 30%.

3. Копить мили и летать на самолетах бесплатно

Особенно выгодно это для тех, кто пользуется услугами авиакомпаний постоянно — например, часто летает в командировки или регулярно навещает родителей в другом городе. За каждый перелет банк будет начислять определенное количество миль, и, в конце концов, вы сможете купить билет на самолет за символическую плату.

Однако летать придется достаточно долго: так, чтобы накопить на перелет из Москвы в Сочи и обратно «Аэрофлотом» , нужно купить билетов на 600 тысяч рублей.

4. Контролировать свои расходы

Расходы наличными очень трудно держать под контролем: каждую покупку придется вбивать в специальное приложение или того хуже — записывать в тетрадь. С картой намного проще — все расходы легко отследить и проанализировать: можно запросить выписку в вашем банке или специальном мобильном приложении.

5. Переводить деньги максимально быстро

Оплатить счета, отправить деньги родителям или внести платеж по кредиту — все это можно сделать, не стоя в пугающих размеров очередях в банках. Просто воспользуйтесь услугами интернет-банка — например, « Сбербанк Онлайн», если вы, конечно, клиент «Сбербанка». Надо отметить, что сейчас в режиме онлайн работают практически все известные финансово-кредитные организации.

Однако стоит быть начеку: за переводы подобного плана банки могут взимать комиссию, поэтому необходимо заранее ознакомиться с расценками на сайте вашего банка или позвонить на горячую линию.

По материалам sravni.ru.

Фото: pixabay.com