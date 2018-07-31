Администрация Орла возьмет кредит для размораживания счетов школ

ТАСС , 31 июля. Администрация Орла возьмет кредит в 102 млн рублей для того, чтобы разморозить счета городских школ и муниципального театра «Русский стиль». Поправки в бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов приняты на внеочередной сессии городского совета народных депутатов, сообщила во вторник ТАСС референт мэра Людмила Притулло.

Ранее ТАСС сообщал, счета орловских школ заблокированы в связи с нехваткой денежных средств на выплаты налогов и налоговых отчислений.

"Администрацией [города Орел] предложено внести изменения в основные параметры бюджета Орла на 2018 год, увеличив доходы бюджета, дефицит бюджета и источники финансирования за счет получения кредита в сумме 102 млн рублей", — сказала собеседница агентства.

Начальник финансово-экономического управления Орла Игорь Краличев отметил, что на 5,9 млн рублей планируется направить на исполнение судебных решений, предъявленных к администрации города.