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В России произойдет новый скачок цен
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В России произойдет новый скачок цен 

Рамблер 4 часа назад
80% крупных компаний повысят цены после роста НДС, пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный Институтом Адизеса.
10% опрошенных пообещали сами компенсировать рост НДС, не повышая стоимость продукции. Оставшиеся 10% от ответа воздержались.
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В опросе приняли участие 160 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса из разных регионов России. 33% опрошенных заняты в промышленности (пищевая промышленность, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, топливная), 17% — в строительстве, 13% — в финансовой сфере, 12% респондентов — в транспортной отрасли, 10% — в IT-секторе, 9% — в медицине и 6% — в издательском деле.
Ранее Госдума в трех чтениях приняла законопроект о повышении НДС с 18% до 20%, его также одобрил Совет Федерации.
Комментарии207  Ещё 8 источников 
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