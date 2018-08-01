Самозанятых оставят вне Трудового кодекса

Минтруд предложил вывести самозанятых россиян, не являющихся индивидуальными предпринимателями, из-под действия Трудового кодекса (ТК) РФ. Проект поправок к ТК опубликован на портале нормативных правовых актов.

Министерство предложило не распространять трудовое законодательство на граждан, которые вступают в трудовые отношения для «личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства».

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, правила ТК могут отменить для нянь, репетиторов и сиделок.

Минюсте сейчас разрабатывают специальный закон, который определит статус таких работников, а Минфин подготовит документ об упрощении регистрации и возможных налоговых льготах для них.

Представители Минтруда пояснили, что сейчас самозанятые россияне, в том числе няни и репетиторы, подпадают под действие ТК, но в реальности они работают без оформления трудовых отношений, поэтому контролировать их деятельность и соблюдение закона нельзя. Человек, нанимающий няню, «фактически» не может выступать в качестве работодателя, — регистрировать трудовой договор, платить страховые взносы, оформлять няне СНИЛС.

Ранее Минфин предложил ввести для самозанятых россиян единый платеж с выручки с 2019 года. По задумке ведомства, в платеж включат налог и страховые взносы. Сбор планируют взимать через мобильное приложение.

Сбор для самозанятых граждан, оказывающих услуги физлицам, может составить три процента, а для тех, кто работает с юрлицами, — шесть процентов.