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Самозанятых оставят вне трудового кодекса
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Самозанятых оставят вне Трудового кодекса 

Рамблер 1 августа 2018
Минтруд предложил вывести самозанятых россиян, не являющихся индивидуальными предпринимателями, из-под действия Трудового кодекса (ТК) РФ. Проект поправок к ТК опубликован на портале нормативных правовых актов.
Министерство предложило не распространять трудовое законодательство на граждан, которые вступают в трудовые отношения для «личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства».
Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, правила ТК могут отменить для нянь, репетиторов и сиделок.
В Минюсте сейчас разрабатывают специальный закон, который определит статус таких работников, а Минфин подготовит документ об упрощении регистрации и возможных налоговых льготах для них.
Представители Минтруда пояснили, что сейчас самозанятые россияне, в том числе няни и репетиторы, подпадают под действие ТК, но в реальности они работают без оформления трудовых отношений, поэтому контролировать их деятельность и соблюдение закона нельзя. Человек, нанимающий няню, «фактически» не может выступать в качестве работодателя, — регистрировать трудовой договор, платить страховые взносы, оформлять няне СНИЛС.
Ранее Минфин предложил ввести для самозанятых россиян единый платеж с выручки с 2019 года. По задумке ведомства, в платеж включат налог и страховые взносы. Сбор планируют взимать через мобильное приложение.
Сбор для самозанятых граждан, оказывающих услуги физлицам, может составить три процента, а для тех, кто работает с юрлицами, — шесть процентов.
Комментарии21  Ещё 56 источников 
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