Кто, сколько и зачем: налоговики выдадут все тайны

Федеральная налоговая служба с 1 августа начинает публиковать сведения о численности работников предприятий и действующих в отношении них налоговых режимах. До конца года ФНС намерена раскрыть еще часть информации, которая ранее относилась к налоговой тайне. Юристы предупреждают, что это даст дополнительную возможность службе предъявить претензии налогоплательщику за допущенные ошибки при выборе контрагента.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 1 августа 2018 года начнет публиковать сведения о налогоплательщиках, которые ранее относились к налоговой тайне.

Уже в среду на сайте ФНС появятся сведения о среднесписочной численности работников организаций, о применяемых в отношении них специальных налоговых режимах, а также данные об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году их размещения.

Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением хозяйственных товариществ и обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам, уточнили в ФНС.

Бизнес это новшество воспринял в целом позитивно. В « Деловой России » высказали уверенность, что новая система даст возможность оперативно проверить контрагентов и в случае возникновения ошибок устранить их на ранней стадии.

«Сервис «Прозрачный бизнес» также будет восприниматься бизнесом как своего рода «противоядие» и к действиям налоговиков. Бизнес сможет проверить своих контрагентов, как минимум, для налоговых целей, как максимум, убедиться, что его контрагенты вызывают доверие с точки зрения надежности», — отметили в организации.

Все тайное становится явным: тут не стоит бояться раскрытия индивидуальных данных, уверен бизнес-омбудсмен Борис Титов . «Тот же блокчейн, другие новые технологии все равно не позволяют сохранять эту тайну», — добавил он.

«Но только власть должна «играть» по тем же принципам. Она тоже не должна ничего скрывать. Куда тратятся собранные налоги, насколько эффективно работают министерства и службы, как реализуется финансовая поддержка предпринимателей… Если обе стороны будут играть открыто, это самая лучшая ситуация», — подчеркнул Титов.

Юристы в запуске нового сервиса видят дополнительную возможность налогового органа предъявить претензии налогоплательщику за допущенные ошибки при выборе контрагента.

Например, при заключении договора подряда или оказания услуг в случае, если у подрядчика всего один-два работника (например, директор и водитель), очевидно, что самостоятельно работы он выполнить не сможет без привлечения дополнительных сил, но при заключении контрактов такую информацию партнеры предоставляют друг другу только по запросу, обращает внимание заместитель генерального директора по правовым вопросам НЮС «Амулекс» Юлия Галуева.

То есть заключение контрактов с организациями, в которых всего пара работников, могут расцениваться как ненадлежащая проверка партнера и, следовательно, недобросовестность налогоплательщика, добавляет юрист.

Сейчас ФНС привлекает компании к ответственности за выбор ненадежных контрагентов, но не всегда их можно выявить, отмечает управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский

Публикация сведений направлена как раз на то, чтобы компании могли получить доступ ко всем сведениям, которые значимы для сотрудничества. Также эти изменения позволят сократить случаи ухода от налогов, что соответствует общему курсу властей на борьбу с налоговыми правонарушениями, добавляет юрист.

Планируется, что позже в данном сервисе будут размещаться и сведения о доходах и расходах организаций, суммах уплаченных налогов, сборов и страховых взносов. Также постепенно в открытом доступе будет появляться информация о налоговых нарушениях.

Изменения в законодательство, снимающие режим налоговой тайны с некоторой информации о налогоплательщике, были приняты еще в 2016 году. Планировалось, что публиковать сведения о численности работников и данные по налоговым сборам предприятия ФНС начнет с 1 июня 2018 года.

Однако в мае в ведомстве заявили, что вынуждены отложить старт нового сервиса на два месяца.