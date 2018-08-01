Вклады-оборотни

Пришел открывать вклад, а оказался клиентом страховой. Что делать, если вы неожиданно для себя стали владельцем страхового полиса или вкладчиком ПИФа? Сколько потеряешь, если расторгнуть договор?

Российские банки стремительно превращаются в финансовые супермаркеты. В обычном отделении сейчас можно приобрести буквально весь набор инвестиционных инструментов — от классических и «народных» облигаций до ИСЖ и структурных нот. Банкам выгодно предлагать клиентам подобные продукты, ведь это увеличивает их комиссионные доходы, а заодно помогает удержать вкладчиков. Ведь, согласитесь, многие делают выбор в пользу той или другой кредитной организации, руководствуясь исключительно доходностью вкладов, которые она предлагает. На этом и играют недобросовестные банкиры, откровенно «впаривая» под видом «вклада с повышенной доходностью» все что угодно. Подписав договор, невнимательный вкладчик может не только не получить ожидаемый доход, но и потерять деньги.

Страховка вместо депозита

«Пришел в банк открыть вклад. Сотрудник банка Игорь предложил как альтернативу вкладу инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Долго уговаривал, что их страховая компания надежная и проценты высокие (до 15%) с капитализацией… в общем, уговорил. Заключил договор, внес деньги. Уже дома, прочитав договор еще раз, понял, что меня развели. Позвонил в банк, чтобы аннулировать договор, на что мне ответили, что все вопросы к страховой компании».

Продуктовый виджет

Классическая история — под видом вкладов банки часто маскируют ИСЖ, соблазняя клиента высокими процентами. Гарантировать которые, кстати, в отличие от вклада, никто не станет (хотя на рынке стали появляться страховые продукты с гарантированной доходностью). Стандартные способы «впаривания»: менеджер банка обещает высокую доходность, гораздо больше, чем по обычным вкладам, или обещает прибавку к вкладу в случае подписания договора. При этом в договоре указан не банк, а страховая компания, а также нет ставки, под которую размещаются деньги. Последствия заключения договора со страховщиком также могут быть неприятными: в случае досрочного расторжения договора, как правило, предусматривается возврат лишь части вложенной суммы.

Как расторгнуть договор

Чтобы аннулировать договор ИСЖ, необходимо обратиться в банк, оформивший договор, либо напрямую в офис страховой компании. К заявлению нужно приложить копию договора страхования. Документы можно привезти лично, передать через банк, направить курьером или заказным письмом, а также письмом по электронной почте.

Сколько потеряешь

Если расторгнуть договор ИСЖ оперативно, есть шанс, что вы ничего не потеряете. По словам аналитика СК «Сбербанк страхование жизни» Бориса Борзунова, в период охлаждения (14 календарных дней) клиенту могут вернуть 100% вложенных средств. Однако, как отмечает директор департамента страхования СК «ЭРГО Жизнь» Александр Соболев , в некоторых случаях из суммы премии могут вычесть часть средств, исходя из числа дней, которые действовал полис. Кроме того, по его словам, деньги нельзя вернуть, если в период охлаждения произошел страховой случай.

Если расторгнуть договор после того, как период охлаждения прошел, страховщик вернет только часть денег (гарантированная выкупная сумма, она определена в договоре страхования). В зависимости от срока сумма возврата может составить в среднем от 70% до 90% от вложенных средств.

Обман на доверии

«Менеджер банка убедила меня не открывать депозит, а заключить договор доверительного управления и купить структурные продукты с защитой капитала. Пояснила, что 90% будет вложено в облигации, а только 10% — в рискованные бумаги. То есть я рискую только прибылью. В итоге управляющая компания вложила деньги в облигации своего банка. Круг замкнулся. После санации банка мне сообщили, что мои активы уменьшились на миллион. И еще списали деньги за обслуживание. Ни копейки со своих счетов я не снимал… Никому не советую передавать деньги в доверительное управление. Вам присвоят квалификацию инвестора, все риски по договору переложат на вас и не будут нести никакой ответственности за ваши средства и ценные бумаги. Так может управлять любой. Игра в рулетку, только играть будет вашими деньгами посторонний человек».

Многие банки в своих отделениях предлагают гражданам вложиться в ПИФ или отдать средства в доверительное управление (ДУ). Далеко не все менеджеры объясняют, чем это отличается от вклада. Например, что, заключая такой договор, вы становитесь инвестором, который берет на себя все риски: как то, что активы, в которые вложены ваши средства, могут упасть в стоимости или вовсе обесцениться, равно как и то, что никто не гарантирует, что вашими средствами будут управлять профессионально. А не используют в интересах акционеров финансовой группы, как в вышеприведенном примере. И даже если ситуация на фондовом рынке будет благоприятной, это не значит, что вы заработаете.

Как расторгнуть договор

Правда, как указывает начальник управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Константин Кирпичев , если клиент считает, что его ввели в заблуждение, он может попытаться обратиться с претензией в банк и УК. «Если претензия обоснованная, то банк должен нести ответственность за неправильную консультацию и таким образом компенсировать потери клиента», — говорит эксперт. Но все это в теории. На деле у клиента банка, подписавшего договор на покупку паев ПИФа, уже нет обратной дороги: он по закону является безотзывным.

В случае с доверительным управлением все несколько проще. В УК «Сбербанк управление активами» рассказали, что пока клиент не передал свои денежные средства управляющей компании, договор с ним не считается заключенным. Даже если он написал заявление. Так что немного времени, чтобы расторгнуть договор, у клиента есть. Некоторые управляющие предусматривают период охлаждения для тех, кто заключил договор ДУ и перевел деньги. В этом случае деньги можно вернуть, написав заявление в УК. В то же время, предупреждает начальник управления развития и поддержки продаж УК «Открытие» Надежда Поморцева, некоторые стратегии доверительного управления предусматривают штраф за досрочный вывод активов.

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Сколько потеряешь

В ПИФе и ДУ действует один и тот же принцип: чем более агрессивную стратегию выбираешь, тем больше заплатишь управляющему. Например, в ПИФах акций комиссия управляющего может доходить до 4%, а с учетом дополнительных расходов и превысить 5% от вложенных средств. Облигационные стратегии дешевле — в среднем 1—2%. Эту сумму вычтут при расторжении договора.

Есть и отличия. При покупке ПИФа с пайщика могут взять дополнительную комиссию («надбавка»), а при расторжении договора — еще и штраф за погашение паев («скидка»). В зависимости от типа фонда на этом можно потерять от 1% до 5%. «Плюс стоимость пая за это время также может измениться, и не в сторону клиента», — указывает Кирпичев. А это дополнительные потери. В некоторых ПИФах предусмотрено, что «скидка» не взимается, если деньги пробыли на счете более года-двух. В стратегиях доверительного управления помимо вознаграждения за управление предусмотрено также «вознаграждение за успех». Оно взимается с клиента, если управляющий сумел заработать для клиента доход. При досрочном расторжении договора ДУ, скорее всего, последнюю комиссию с вас не возьмут.

Без права перевода

«Закончился вклад в банке. На тот момент там предлагали положить деньги под 7%, но на пять месяцев. Как-то не впечатлило, поэтому решил поискать лучшее предложение. Но тут сотрудница спросила: а не хотите вложить деньги под 10% годовых? Дала почитать бумажку, оказалось, что это договор с НПФ. Короче говоря, что-то типа спецпредложения для тех, кто перевел свои накопления в их фонд. Сказали, что доход гарантируют, потому что вкладывают только в надежные облигации. Но не было данных СНИЛСа, поэтому не срослось».

Банковский канал продаж — один из основных для негосударственных пенсионных фондов, которые из-за массового мошенничества с персональными данными россиян отрезали от удостоверяющих центров. Через них можно было подать электронное заявление в ПФР , что существенно облегчало привлечение клиентов. В итоге в выигрыше сейчас те НПФ, которые живут под материнским крылом крупного банка. Остальные делают ставку на агентов, зачастую не брезгующих любыми способами продаж. Если в банке вам предлагают позаботиться о будущей пенсии, то в любом случае в договоре должно быть прописано название негосударственного пенсионного фонда или УК. Только они по закону имеют право управлять пенсионными накоплениями граждан. Также менеджер банка обязательно спросит у вас номер пенсионного счета — СНИЛС.

Как расторгнуть договор

Чтобы аннулировать подписанный договор с НПФ или УК, нужно письменно обратиться в НПФ, указанный в договоре, и потребовать его расторгнуть, аргументируя это тем, что вас не проинформировали о потере дохода или ввели в заблуждение, рекомендуют в НПФ «Сафмар». Потребуется указать паспортные данные и номер СНИЛС. Не забудьте попросить у фонда прислать документальное подтверждение аннулирования договора.

Другой способ — подать заявление о переводе пенсии в тот фонд или УК, которые сейчас управляют вашими накоплениями (уточнить, где ваши деньги сейчас, можно в ПФР, с помощью сайта госуслуг или в бухгалтерии работодателя). По закону, в случае если Пенсионный фонд России получает несколько заявлений в течение года, к рассмотрению будет принято заявление с самой поздней датой подачи. Таким образом, ПФР рассмотрит заявление о вашем «возврате» в нынешний фонд, и деньги просто никуда не уйдут со счета. Главное — сделать все до конца декабря.

Сколько потеряешь

Если ваши деньги находились у предыдущего управляющего (НПФ, УК или ВЭБ ) менее пяти лет, то заработанный доход он оставит себе. По закону это будет считаться досрочным переводом ( Счетная палата оценила потери россиян из-за досрочной смены НПФ в 2015—2017 годах в сумму более 80 млрд рублей). Если этот срок уже прошел, то в новый НПФ должны перевести инвестиционный доход вместе с суммой взносов, которые платил работодатель.

Другой вариант — если вы заключили договор добровольного пенсионного обеспечения, например в рамках индивидуального пенсионного плана (ИПП). Такую услугу предлагают многие крупные НПФ. Некоторые фонды готовы через год-два вернуть всю вложенную сумму и часть инвестиционного дохода, другие могут предусмотреть в договоре, что в этом случае клиент получит только часть суммы. Иногда фонды дают возможность клиентам, подписавшим договор ИПП, забрать деньги без штрафных санкций в течение периода охлаждения.

ИИС «на халяву»

«У меня была небольшая сумма в облигациях. Открывал счет через банк. Через какое-то время мне позвонили и предложили открыть ИИС. Менеджер при этом убеждала, что я получу просто так от государства 52 тысячи рублей. И если не хочу, то пока можно даже не переводить туда деньги… Каюсь, клюнул на халяву. А когда еще от государства можно получить денег? Короче, открыл, оказалось, что это управляющая компания, которая вложила деньги в акции».

По данным Московской биржи, в июне число зарегистрированных ИИС перевалило за 360 тыс. Популярность этого сравнительно нового для нашего фондового рынка инструмента растет благодаря маркетинговой активности брокеров и банков, которые стремятся заработать на комиссиях по сделкам с ценными бумагами. Главный аргумент для покупателей — налоговый вычет, который предоставляет государство тем, кто инвестирует через ИИС не менее трех лет. Ежегодно можно вернуть из уплаченных налогов до 52 тыс. рублей. При этом расходы инвестора напрямую зависят от типа договора, который он заключил в банке, — был ли это договор об открытии ИИС у брокера или ИИС в рамках стратегий доверительного управления, которые предлагают управляющие компании.

Как расторгнуть договор

В обоих случаях придется писать заявление на закрытие счета в УК или брокерскую компанию, с которой заключен договор. В заявлении необходимо указать номер банковского счета, на который вам вернут деньги. Как правило, это может занять до 10 рабочих дней, счет будет закрыт в течение месяца. Если вы уже успели получить налоговый вычет, его придется вернуть государству, указывает аналитик БКС Александр Бахтин . Если нет, то за закрытие ИИС у брокера вам, скорее всего, не потребуется платить. Но, возможно, брокер возьмет небольшую комиссию, если средства будут переводиться в другой, не аффилированный с ним банк. А вот закрыть инвестиционный счет в УК бесплатно не получится.

Сколько потеряешь

В обоих случаях важно, инвестированы ваши средства в конкретные ценные бумаги или нет. Если да, то, помимо риска потерять при продаже бумаг, владелец инвестиционного счета еще заплатит комиссионные. Брокеру и депозитарию — за сделки по продаже бумаг, управляющему — комиссию за управление счетом. Как и в стандартном доверительном управлении, комиссия зависит от выбранной стратегии (за управление ИИС, в портфеле которого акции, управляющие взимают до 5% от инвестированной суммы), а также некоторые УК предусматривают штраф за досрочный вывод активов (по аналогии с ПИФом), который может составлять до 5% в зависимости от конкретной стратегии.

Комментарий юриста

Можно ли попытаться расторгнуть договор, который, по вашему мнению, вам обманом подсунули в банке, не рассказав обо всех рисках и подводных камнях? Стоит ли обращаться в суд?

— Просто утверждение клиента банка, что он не понял суть заключенной сделки, не разобрался в продукте, не является достаточно убедительным. В досудебном порядке вернуть свои деньги без потерь вряд ли получится. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения, могут быть признаны судом недействительными. Но практика показывает, что доказать это сложно. Чтобы доказать свою правоту в суде, подойдут любые доказательства, в том числе показания свидетелей и записи переговоров, а также тексты договоров. При этом необходимо помнить, что ни одно представленное доказательство не имеет для суда заранее установленной силы».