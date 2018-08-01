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Еду будут продавать в рассрочку
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«Дикси» запустила в своих магазинах рассрочку на покупку еду 

RB.ru 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Продовольственный ритейлер «Дикси» совместно с банком «Ренессанс-Кредит» запустил программу рассрочки на покупку товаров в магазинах сети. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ритейлер предложил клиентам новые карты лояльности по накоплению баллов с совершенных покупок «Плюсуй». Кроме того, одной из опций такой карты является покупка товаров в рассрочку на три месяца без начисления процентов.
Также карта предоставляет так называемый беспроцентный период в 55 дней, когда клиент может приобретать товар и расплачиваться в указанный срок без процентов.
В «Дикси» рассказали, что проект запущен с 30 июля в тестовом режиме только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в десяти магазинах региона. Позже проект распространится на другие регионы России, обещают в компании.
«У нас возникала идея запустить карту рассрочки на категорию "продукты и товары повседневного спроса". Совместно с "Ренессанс Кредитом" мы доработали эту идею», — рассказал представитель ритейлера.
В «Дикси» надеются, что с помощью карт «Плюсуй» получится повысить сопоставимые продажи компании, трафик и средний чек. В «Ренессанс-Кредит» называют проект уникальным для рынка ритейла, так как он сочетает в себе возможности карты лояльности и банковской карты. Однако топ-менеджер одного из розничных банков полагает, что выпуск карт для одного ритейлера, тем более продуктового, несет больше рисков, чем пользы.
На текущий момент в России уже есть ряд подобных программ с картами, по которым можно получить рассрочку на широкий ассортимент продукции. Наиболее известными являются «Халва» от «Совкомбанка» и «Совесть» от «Киви-банка».
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