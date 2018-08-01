Увеличены пенсии работающим пенсионерам

В России увеличили пенсии работающим пенсионерам

С 1 августа вступил в силу указ о прибавке к пенсиям работающим пенсионерам, чьи работодатели уплачивали страховые взносы в прошлом году.

С 1 августа в России увеличены пенсии для работающих пенсионеров, чьи работодатели уплачивали страховые взносы в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд РФ

«Размер прибавки рассчитывается индивидуально. Играет роль зарплата, с которой отчислялись взносы. Максимальная прибавка составит три пенсионных балла, рассчитанных по стоимости 2017 года, то есть 235,74 рубля», — заявили в Пенсионном фонде России.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий работающих пенсионеров была «заморожена» в 2016 году, что стало одной из тем обсуждения на «Прямой линии» с Владимиром Путиным 7 июня. Корректировка же пенсий работающих пенсионеров происходит ежегодно в августе.

В настоящее время в стране насчитывается около девяти миллионов работающих пенсионеров.