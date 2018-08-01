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Севергазбанк запустил новый вклад «На высоте»
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Севергазбанк запустил новый вклад «На высоте» 

Банки.ру 1 августа 2018
Вологодский Севергазбанк предлагает открыть новый вклад «На высоте». Он доступен для клиентов, оформляющих в офисе банка договор негосударственного пенсионного обеспечения с АО «Негосударственный пенсионный фонд «Газфонд пенсионные накопления».
Продуктовый виджет
Депозит размещается в сумме от 50 тыс. рублей на полгода под 7,7% годовых и на год под 7%. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования. Максимальная сумма вклада — первоначальный взнос по договору НПО, увеличенный в три раза», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Хвостова.
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