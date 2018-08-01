В России появится железнодорожный лоукостер

«Дочка» РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) планирует запустить поезд эконом-класса, состоящий из старых вагонов. Об этом сообщает РИА Новости.
С помощью старых вагонов без кондиционеров и биотуалетов сформируют временный (пока вагоны не спишут) поезд «эконом-бюджет».
В остальных поездах, по задумке ФПК, введут три класса обслуживания — эконом, комфорт, бизнес. Эти проекты компания планирует реализовать до 2025 и 2030 годов.
По словам представителя ФПК, «эконом-бюджет» будет представлять собой сверхбюджетный вариант без сервисов.
Размещение в таких поездах будет плацкартным.
Ранее СМИ сообщили, что к 2025 году РЖД перестанет закупать плацкартные вагоны старого образца. На замену им придут составы нового поколения. Представители компании рассказали ТАСС, что в компании занимаются разработкой как плацкартных, так и купейных вагонов нового типа.
Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов говорил о разработке инновационных вагонов, в которых будут кондиционеры, биотуалеты, отсеки для крупногабаритного багажа, регулируемое затемнение окон, душевые кабины, сенсорные экраны, сейфы и зоны отдыха для детей.