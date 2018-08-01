В России появится железнодорожный лоукостер

В России создадут железнодорожный лоукостер

С помощью старых вагонов без кондиционеров и биотуалетов сформируют временный (пока вагоны не спишут) поезд «эконом-бюджет».

В остальных поездах, по задумке ФПК, введут три класса обслуживания — эконом, комфорт, бизнес. Эти проекты компания планирует реализовать до 2025 и 2030 годов.

По словам представителя ФПК, «эконом-бюджет» будет представлять собой сверхбюджетный вариант без сервисов.

Размещение в таких поездах будет плацкартным.

Ранее СМИ сообщили, что к 2025 году РЖД перестанет закупать плацкартные вагоны старого образца. На замену им придут составы нового поколения. Представители компании рассказали ТАСС , что в компании занимаются разработкой как плацкартных, так и купейных вагонов нового типа.