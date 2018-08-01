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Тарифы ЖКХ рухнут
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Тарифы ЖКХ рухнут 

Рамблер 1 августа 2018
Фото: ТАСС
Цены на отопление в России могут упасть почти вдвое, сообщил «Известиям» профессор ВШЭ Сергей Сиваев.
По его словам, это произойдет в случае применения в России энергосберегающих мер, которые используются в зарубежных странах и которые изучил Аналитический центр правительства России.
«Мероприятия по энергосбережению могут сократить расходы на отопление на 40%», — уверен Сиваев.
По данным «Известий», правительственный центр проанализировал стратегии энергоэффективности, внедренные в таких странах, как США, Китай, Италия, Япония, Франция, Германия, Австралия и Великобритания, и по результатам мониторинга еще 1 июня направил в Совет Федерации список мер, которые могли бы быть применены в России.
Среди прочего центр обратил внимание сенаторов, что в большинстве упомянутых стран существуют специальные региональные органы по энергоэффективности, финансирование происходит в том числе из-за рубежа, предоставляются гранты и налоговые льготы, а также существуют особые меры по борьбе с неплательщиками.
Между тем заместитель министра строительства России Андрей Чибис в беседе с изданием отметил, что многие из мер, упомянутых аналитиками правительства, уже реализованы в стране, однако внедрение некоторых других является «перспективным».
По его словам, таковыми являются те, что дадут быстрый эффект, например, установка высокоэффективных светильников и устройств автоматизированного управления поставками тепла.
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