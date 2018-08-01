Россиян обокрали на биржах

РФ несёт огромные потери, на этот раз — криптовалютные. По числу пострадавших от действий хакеров на биржах по всему миру при покупке и продаже биткоинов россияне стали одними из лидеров. Таковы данные исследования компании Group-IB, проанализировавшей утечку учётных записей пользователей.

Всего за прошлый год количество утечек учётных данных пользователей криптовалютных бирж увеличилось на 369%. Помимо России наиболее сильно пострадавшими считаются США и КНР.

Как заявляет директор департамента спецпроектов Group-IB Руслан Юсуфов, отрасль криптоиндустрии не способна защищать себя, а также своих пользователей. Хакеры проявляют повышенный интерес к миру криптовалют и ко всему, что с ним связано. Свидетельством тому является постоянная модификация вирусов, написанных под «крипту», а также возрастающий объём украденных средств.

Феноменальный рост биткоина в прошлом году и рост капитализации критповалют не могли остаться не замеченными со стороны компьютерных мошенников. В своём исследовании специалисты Group-IB проанализировали кражу 720 логинов и паролей 19 крупнейших криптовалютных бирж.

По итогам января 2018 года был установлен антирекорд. Так, во второй месяц зимы количество инцидентов возросло сразу на 689% по сравнению со среднемесячными данными 2017 года.

Отмечается, что задействованная преступниками инфраструктура базировалась в Америке (56,1%), Голландии (21,5%), Украине (4,3%) и России (3,2%).

Примечательно, что злоумышленники не останавливаются на применении привычных ботов и троянов. Они всё чаще прибегают к использованию инструментов, предназначенных ранее для атак на кредитные организации. Теперь эти хакерские наработки используются для взлома криптобирж, а также кошельков пользователей.

Брешь в безопасности

Эксперты отмечают, что возможности киберпреступников в целом остаются недооценёнными. Внимание к информационной безопасности уделяется крайне мало. И основная причина краж личных данных — пренебрежение к простым нормам безопасности. Многие люди регистрируются на бирже, вносят деньги на свой счёт, но не проходят верификацию и не устанавливают двухфакторную аутентификацию, когда подтверждение входа в личный кабинет происходит путём получения СМС или же сообщения-ключа в специальной программе, привязанной к аккаунту.

Кроме того, пользователи «забивают» на сложные пароли, часто используют одни и те же, что для почтового ящика, что для криптокошелька, что для страницы в соцсетях. Согласно исследованию, каждый пятый юзер считал, что пароля короче восьми символов будет вполне достаточно.

Игра на бирже — это всегда риск. В том числе и риск потерять все свои данные. В Group-IB считают, что сейчас, к великому сожалению, ни одна из существующих криптобирж, не может обеспечить полную сохранность данных своим клиентам. Даже на таких значимых интернет-площадках, как Bitfinex, Bithumb и Poloniex происходит воровство личных данных. А причинами могут быть как баги в исходном коде, так и фишинговые атаки и уязвимости при выводе средств.

Вывод, конечно, неутешительный. Криптоиндустрия попросту не готова защищать как себя, так и своих пользователей. А это всё приведёт к тому, что количество инцидентов с кражами личных данных и средств населения продолжится.

Надо сказать, что одним из наиболее слабых, даже опасных элементов во всей криптовалютной индустрии являются так называемые криптобиржи. Во-первых, они никем не регулируются, отдельные проверки, которые в США осуществляет SEC носят эпизодический характер. В условиях отсутствия контроля на этих площадках могут происходить самые различные манипуляции и махинации — это и искусственный подъём курса той или иной криптовалюты, и неожиданные обвалы для закрытия маржинальных позиций и т.д. Ещё можно заметить, что рост кибератак происходит в то время, когда курс биткоина и других криптовалют или стоит, или снижается. Есть подозрение, что таким образом биржи прикрывают отсутствие средств клиентов на счетах. Стоит чётко понимать, что у криптовалют нет купонов, доходностей, дивидендов. Прибыль может образоваться только за счёт роста курса, а если курс не растёт, то возникают проблемы с покрытием издержек. Поэтому стоит ожидать, что при падающем курсе биткоина клиенты криптобирж будут испытывать все больше и больше проблем с так называемыми кибератаками. Желающим инвестировать в криптовалюты лучше иметь дело с организациями, которые находятся под контролем официальных регуляторов.