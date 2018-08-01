Как сэкономить до 70 тысяч семейного бюджета при наличии действующего кредита и ипотеки

Эксперты дня финансовой грамотности, который с инициировала компания «Рефинансируй.рф» утверждают, грамотная работа с действующими кредитами обязательно приведёт к экономии и приумножению семейного бюджета.

Валентина Савенкова, эксперт по финансам:

— Проблема финансовой безграмотности людей по-прежнему остается очень острой, я этого не ожидала. Когда люди были безграмотны 10 лет назад, это было нормально. Был новый, молодой фондовый рынок, большинство людей об этом просто не знали, но когда это продолжается и сейчас, и тенденции к изменению ситуации я даже и не вижу. Это повергает и в удивление и в грусть.

Владимир Шикин , заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй:

— С 2005 года в России действует закон о кредитных историях, которая обязывает всех кредиторов формировать кредитные истории своих клиентов. Там не только информация взял кредит, погасил, но и подробная информация фактическая, а том, как обслуживал, прям помесячно, как оплачивал, в срок, вовремя, в полном объёме.

88 миллионов россиян погасили или имеют действующие кредиты таковы данные Национального бюро кредитных историй за последние тринадцать лет. Для кредиторов данные этого ведомства являются ключевыми в деле оформления займа.

Евгений Сивцов, коммерческий директор компании «Рефинансируй.рф»:

— Если кто-то не побывал на дне финансовой грамотности, он может позвонить к нам в офис по телефону: 79-55-44, либо прийти в наш офис по адресу Ленинский проспект 103-109 и получить информацию у наших финансовых специалистов.