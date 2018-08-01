Процент на остаток, cash back и бонусные программы: изменения по картам с 1 августа

Несколько банков с 1августа 2018 года внесли изменения по процентам на остаток, бонусным программам и cash back. Разберемся, что изменилось.

Бонусы и cashback на август

Банк «Ренессанс Кредит» предложил получать баллы за покупку одежды и обуви, а тратить на школьные принадлежности и детскую одежду по программе лояльности «Простые радости». Программа доступна держателям как кредитных, так и дебетовых карт.

РосЕвроБанк прекращает подключение, активацию и пролонгацию программы S7 Priority по всем картам банка.

Банк «ФК Открытие» начисляет 10% кэш бек по «Смарт карте» в категории «Книжные магазины/учебники, канцелярия». Максимальный размер возмещения — 2 тыс. рублей в месяц.

По «Накопительной» карте Русского Ипотечного Банка повышенный кэш бек (3%) будет начисляться за покупки в категориях «Книжные магазины», «Платное ТВ», а также «Такси и лимузины».

Продуктовый виджет

Начисление процентов на остаток

Проценты по «Накопительной» карте Русского Ипотечного Банка начисляются теперь по ставкам 4—7,5% годовых (ранее — 4—6,8%). Повышенный процент начисляется со второго месяца пользования картой при условии совершения покупки или пополнении счета в расчетном периоде. Так 7,25%годовых начисляется на остаток 10—100 тыс. рублей, 6,75% — 100—700 тыс. рублей и 6,5% годовых — 700—1 400 тыс. рублей. В остальных случаях ставка составит 4% годовых, на сумму менее 10 тыс. рублей проценты не начисляются.

Кредит Европа Банк предлагает 5,3% (ранее — 5,2% годовых) годовых на остаток по карте «Card Plus». При этом банк не вносил изменения в тарифы, просто ставка рассчитывается исходя из базового уровня доходности вкладов до востребования, определенного ЦБ , за вычетом 0,5 п. п. Проценты начисляются на сумму от 10 тыс. рублей.

Продуктовый виджет

GooglePay

Банк Хоум Кредит запустил Google Pay. Привязать сервису можно любые кредитные, дебетовые, виртуальные карты, а также карты моментальной выдачи международных платежных систем. Карты национальной платежной системы «Мир» не могут быть зарегистрированы в сервисе.

Русский Ипотечный Банк также предложил Google Pay, но только держателям карт Mastercard.