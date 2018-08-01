Депутаты предложили заемщикам возвращать товар без процентов

Дмитрий Ионин и Человек, купивший товар в кредит и вернувший его в магазин, должен иметь право отказаться от кредита на покупку товара без потерь — уплаты штрафов и процентов. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов . На возврат кредита они предлагают дать 14 дней — по аналогии со сроком, в течение которого можно вернуть товар.

«Часто возникают вопросы, — пишут депутаты в пояснительной записке, — что такие кредитные договоры содержат условия, ущемляющие права потребителей, в том числе например, в виде штрафа в размере 1% от суммы кредита в случае отказа от получения кредита». Такие договоры также могут содержать иные условия, «позволяющие лишать заемщика денежных сумм, во много раз превышающих сумму займа», указывают эсэры.

Опрошенные «Ведомостями» банки заявили, что штрафы за досрочное погашение POS-кредитов (выдаются в точках продаж) не берут. Это сообщили представители крупнейших игроков на рынке POS-кредитования: «Хоум кредита», ОТП-банка, «Почта банка», «Ренессанс кредита» и «Русского стандарта». Штрафы или комиссии за досрочный возврат кредитов банк не берет, так как это не предусмотрено законом, объясняет зампред правления ОТП-банка Александр Васильев

Закон о потребкредите гласит, что заемщик имеет право досрочно вернуть кредит в течение 14 дней после его оформления (без неустоек и штрафов), при этом он платит только проценты за фактическое время использования кредита. По истечении срока такое право у него сохраняется — но тогда нужно уведомить банк за 30 дней до досрочного возврата займа.

«Случаи досрочного возврата товара, купленного при помощи POS-кредита это единицы процентов в наших выдачах», — рассказывает Васильев. Бывает, например, что нет товара на складе и покупки не происходит, тогда кредит просто отменяется, объясняет он. Люди могут вернуть или заменить товар через какое-то время: в таком случае кредит полностью или частично гасится и человек платит проценты только за то время, которое он фактически пользовался кредитом, продолжает Васильев. POS-кредиты небольшие, и за эти несколько дней начисляется небольшая сумма процентов, подытожил он.

Фактически, единственное нововведение законопроекта — освобождение заемщиков от уплаты процентов в случае возврата кредита в 14-дневный срок.

В среднем в первый месяц жизни закрывается около 2% потребительских кредитов (эта цифра включает и возвраты [товаров], и погашенные кредиты), подсчитал вице-президент «Почта банка» Андрей Павлов . По его словам, непосредственно на возврат товара приходится около 0,5%. А до конца срока кредита доживает только 20% из них: остальные погашаются раньше.

Большая часть POS-кредитов выдается в виде рассрочек на покупку товара, процент возврата по таким кредитам незначителен, указывает представитель «Хоум кредита».

Расходы банка на выдачу кредита компенсируются процентными доходами с этого кредита, указывает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов . И если заемщик возвращает кредит досрочно, банк несет убытки. «В случае с POS-кредитами банки особенно чувствительны к досрочному погашению из-за того, что займы достаточно небольшие», — заключил он.

Такого рода потребительские кредиты люди часто берут под влиянием эмоций, уговоров продавца и т. д., перечисляет руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова. Человек далеко не всегда может на месте разобраться с условиями кредита и тем более сравнить их с предложениями других банков, подчеркивает она, поэтому важно, чтобы у заемщика было время на раздумья. Это в русле мировой практики: так, в Германии, приводит она пример, уже давно действует аналогичный закон про так называемые «сделки на ходу».