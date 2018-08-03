Точка невозврата: россияне копят долги при падающих доходах

Потребительское кредитование растет все быстрее на фоне замедления темпов роста реальных зарплат и сбережений. По данным Минэкономразвития РФ, в июне задолженность россиян увеличилась на 15,9% в годовом выражении. В мае этот показатель составлял 15,1%, в апреле — 14,1%, в марте — 13,3%.

«Помесячные темпы роста необеспеченного розничного кредитования, очищенные от сезонности, в июне остались выше 20% SAAR и, таким образом, по-прежнему существенно превышают темпы роста номинальных заработных плат», — говорится в обзоре ведомства.

Зарплаты, по его оценкам, выросли на 7,2% против 7,6% в мае, а рост депозитов в банках замедлился с 7,7% до 7,1%.

Доходов все меньше, но потребности остались

Снижение реальных доходов — вот основная причина, по которой люди взваливают на свои плечи все больше кредитов, считает доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов. Таким образом граждане просто компенсируют выпадающие доходы, поясняет эксперт.

Кредит кредиту рознь, добавляет он. Одно дело, когда в долг покупается жилье — это займы на развитие, на перспективу. Но когда заемные средства привлекаются для текущего потребления, то есть, просто проедаются, никакой отдачи и накоплений в будущем ждать не приходится. Более того, такие кредиты являются наиболее дорогими — и в классических банках, и тем более в микрофинансовых организациях.

«Следовательно, люди все больше загоняют себя в тупик, так как идет не только потребление средств в текущем моменте, но и потребление будущих доходов, поскольку придется платить высокие проценты», — предупреждает экономист.

Независимый эксперт банковского рынка Сергей Пенкин , в свою очередь, отмечает, что у населения остаются определенные потребности, несмотря на падение реальных доходов. И те, кто длительное время откладывал совершение каких-либо дорогостоящих покупок, сегодня все больше склоняются к необходимости их приобретения, в том числе за счет привлечения кредитов от банков.

«Сама по себе ситуация вряд ли может считаться хорошей с точки зрения фундаментальных экономических законов, потому что лучше любые покупки совершать за счет собственных средств, а не привлеченных. Но такая ситуация постоянно складывается и в России, и за рубежом, она неизбежна», — напоминает эксперт.

По его словам, для граждан это означает рост долговой нагрузки, поскольку процентные ставки по кредитам, как правило, намного выше, чем инфляция и рост доходов должника. И обременение себя новыми долговыми обязательствами может нести риски сокращения располагаемых доходов в будущем.

Банкам же ускорение роста выдачи розничных кредитов грозит возможным увеличением просроченной задолженности по данному виду активов. Но пока их доходы превышают тот объем расчетных резервов, который им приходится сдавать по проблемным займам, то есть, пока они больше зарабатывают, чем рискуют.

Еще не катастрофа, но уже проблема

Говорить, что сложившаяся ситуация — это некая катастрофа, все-таки не стоит, полагает Бадалов. Но это, безусловно, серьезная проблема, которая приведет к падению потребительской активности. Показателем, скорее всего, будет снижающаяся инфляция.

Эксперт поясняет, что инфляции снижается в двух случаях: либо, когда у людей низкий потребительский спрос, либо, когда в экономике наступает ситуация насыщения и перенасыщения. Нечто похожее на второй сценарий происходит в Японии. Но мы от ситуации в Японии, конечно, далеки. Наш вариант первый: когда у людей не хватает средств, они начинают на всем экономить, следовательно, ничего не приобретают и не тратят деньги.

Проблема роста долговой нагрузки россиян всерьез беспокоит и Банк России . Регулятор уже принял решение о повышении с 1 сентября коэффициентов риска по необеспеченным потребительским ссудам, если их полная стоимость превышает 10% годовых. «Данная мера будет способствовать улучшению качества банковских активов и повышению устойчивости финансовой системы», — считают в Минэкономразвития

Беда в том, что очередное изменение правил касается только традиционных банков. И новое ограничение доступа к их кредитам может вызвать дополнительный всплеск интереса к МФО. Между тем спрос на их услуги и без того растет из-за сокращения числа банковских филиалов по стране и ужесточения требований к потенциальным заемщикам.

Взять кредит, чтобы отдать кредит

Главными целями получения кредитов наличными остаются отпуск, ремонт, обучение, покупка техники и электроники, отмечают участники рынка. Но в этом году россияне чаще стали обращаться в банки за крупными суммами (до 500 тысяч рублей) на рефинансирование старых задолженностей, рассказали РИА Новости в крупнейших банках страны.

По мнению Бадалова, это одна из положительных тенденций в сфере кредитования. Она связана с понижением процентных ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ. И люди понимают, что выгоднее пойти на рефинансирование имеющегося кредита.

Граждане с высокой долговой нагрузкой, у которых на руках несколько займов в разных кредитных организациях, также часто соглашаются на получение кредита в одном банке, чтобы закрыть сразу все свои обязательства в нескольких других кредитных организациях.

«В текущих условиях, когда наблюдается снижение ставок по большинству видов банковских кредитов, в принципе это политика и целесообразна, и улучшает положение заемщика», — соглашается Пенкин.

В то же время он полагает, что сам по себе этот процесс все-таки сложно назвать позитивным, поскольку он означает, что заемщик не справляется с текущими обязательствами, или у него возникли сомнения в том, что он сможет их погасить за счет текущих доходов.