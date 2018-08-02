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Россиянам предложили купить пенсию
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Россиянам предложили купить пенсию 

Рамблер 21 час назад
Россиянам необходимо предоставить возможность докупить недостающий трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, заявил «Интерфаксу» бизнес-омбудсмен Борис Титов.
«Пенсионного возраста быть вообще не должно», — уверен он.
По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в России, выход на пенсию должен осуществляться лишь после выработки определенного стажа, который следует установить для каждой профессии.
Покупать же право выхода на пенсию Титов предлагает тем, кто работал недостаточно долго, но хочет получать «нормальную» пенсию.
«Заплати государству, и тебе начисляют пенсию уже по полной», — объяснил он.
Титов рассказал, что институт экономики роста имени Столыпина, председателем наблюдательного совета которого он является, уже разработал и направил правительству соответствующие предложения.
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