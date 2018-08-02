Самарчанку обвинили в обмане людей и банков на 7 млн рублей

Женщина уговаривала своих знакомых оказать ей помощь и оформить на себя автокредит в банке, а также заключить фиктивный договор купли-продажи автомобиля в ООО «Велес».

Подозреваемая уверяла, что погашать долг будет сама. Обычно она даже совершала первый взнос по кредиту. Но позже платить банку женщина переставала, и эта обязанность ложилась на плечи «фиктивных покупателей».

Всего с октября 2016 года по март 2017 года она уговорила людей на кредиты больше чем на 7 млн рублей.

Прокурор Самары уже подписал обвинительное заключение и направил уголовное дело на рассмотрение в суд.

Бизнесвумен грозит лишение свободы на срок до десяти лет и крупный штраф.