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Самарчанку обвинили в обмане людей и банков на 7 млн рублей
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Самарчанку обвинили в обмане людей и банков на 7 млн рублей 

Волга Ньюс 19 часов назад
Женщина уговаривала своих знакомых оказать ей помощь и оформить на себя автокредит в банке, а также заключить фиктивный договор купли-продажи автомобиля в ООО «Велес».
Подозреваемая уверяла, что погашать долг будет сама. Обычно она даже совершала первый взнос по кредиту. Но позже платить банку женщина переставала, и эта обязанность ложилась на плечи «фиктивных покупателей».
Всего с октября 2016 года по март 2017 года она уговорила людей на кредиты больше чем на 7 млн рублей.
Потерпевшими в уголовном деле о мошенничестве выступают банки, недополучившие платежи по кредитам: КБ «ЛОКО-Банк», ПАО «Плюс Банк» и ООО «Русфинанс Банк».
Прокурор Самары уже подписал обвинительное заключение и направил уголовное дело на рассмотрение в суд.
Бизнесвумен грозит лишение свободы на срок до десяти лет и крупный штраф.
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