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Заплатил за однофамильца: что делать, если с вас взыскали чужие долги
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Заплатил за однофамильца: что делать, если с вас взыскали чужие долги 

ТВ Центр 20 часов назад
Фото: ТВ Центр
Звонком из банка с невероятным кредитным предложением, да еще и по спеццене сейчас удивить кого-то просто невозможно. А вот когда предлагают кредит не получить, а оплатить, да еще и за несуществующую покупку — возмущает. Максим Кочетов был в недоумении, сумма-то не маленькая — 87 тысяч рублей — и потратил он все якобы на какую-то бытовую технику. Разговор с приставом вроде как расставил все по местам — произошла ошибка. Однако позже почему-то деньги с карты начали стремительно улетучиваться, передает "ТВ Центр".
При этом совпадали паспортные данные: фамилия, имя и отчество и дата рождения. А вот в остальном — полнейшая неразбериха. Фотография, стиль оформления паспорта и даже организация, которая выдавала документ, разные. Приставов это не смутило — историй, где в данных отличаются какие-то пункты, очень много. Часто от таких ошибок страдают однофамильцы даже из разных регионов. Система выдает, что долг висит на человеке — ему и выплачивать.
В отделе безопасности банка Максиму сказали, что на той торговой точке было оформлено 10 таких кредитов. По закону судебному приставу достаточно только фамилии, имени, отчества и даты рождения, чтобы начать процедуру взимания долгов. С 31 июля заработали поправки к этому закону — теперь к протоколу о правонарушении пристав обязан приложить дополнительные данные должника. К примеру, ИНН или СНИЛС. А вот если за мифические покупки требуют вполне реальные деньги, нужно срочно обращаться в полицию.
"Чтобы не оказаться в такой ситуации, необходимо себя проверять на официальном сайте «банк данных», либо просматривать себя через госуслуги. Если вы обнаружили себя в должниках, то необходимо обратиться в службу судебных приставов для урегулирования данного вопроса и уточнения: что за задолженность у него образовалась и перед кем", — отметила начальник Ленинского района отдела судебных приставов Иркутска Галина Бида.
Вернут ли Максиму списанные средства, пока неясно. В отделении банка рассказали, что сейчас по факту ведется внутренняя проверка.
Александра Сергомасова, «ТВ Центр».
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