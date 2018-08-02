Специальные условия кредитования на новую Toyota Camry

Новое поколение Toyota Camry — это триумф инженерной мысли и премиальный комфорт, вдохновляющий на новые победы.

Динамичный дизайн с плавными линиями кузова и передовое техническое оснащение позволяют стать новому поколению Toyota Camry эталоном бизнес-седана.

Качественно новый интерьер Toyota Camry впечатлит даже самый взыскательный вкус. Просторный и функциональный салон нового поколения Toyota Camry создан для тех, кто не признает ограничений и берёт от жизни только самое лучшее.

Только до 31 августа 2018 года при приобретении* новой Toyota Camry в Тойота Центр Волгоградский предоставляются специальные условия кредитования.

Кредит «Комфорт» с ежемесячным платежом от 7 900 рублей в месяц!**

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Узнайте все подробности специального предложения, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14 Ждем Вас в Тойота Центр Волгоградский!

Тойота Центр Волгоградский

Официальный дилер Toyota

Москва, Остаповский проезд вл. 4 www.toyota-volgogradskiy.ru *Под датой приобретения понимается дата перехода права собственности на автомобиль, указанная в акте приема-передачи или ином подобном документе.

**Ежемесячный платеж указан по кредитной программе «Комфорт 06_18» при приобретении Toyota Camry с датой производства после 15 марта 2018 года, комплектации «Стандарт» стоимостью 1 471 000 руб., в период погашения кредита с 1-го по 24-й мес., при первоначальном взносе (ПВ) 735 500 руб., отложенном платеже (ОП) 735 500 руб., ежемесячный платеж в период погашения кредита с 25-го по 60-й мес. составляет 24 712 руб. Условия кредитной программы «Комфорт 06_18»:

ПВ от 30% от стоимости автомобиля, срок кредита — 60 мес., процентная ставка 12,8% годовых, два периода погашения: Период 1 равен 24 или 36 месяцам. При Периоде 1, равном 24 мес., долг в Периоде 2 составляет от 20 до 50%; при Периоде 1, равном 36 мес. долг в Периоде 2 составляет от 20% до 40%. ОП может составлять от 20 до 50% стоимости автомобиля (а/м), включая дополнительные сервисы, приобретаемые за счет кредита, предоставляемого АО «Тойота Банк»