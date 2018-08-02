Ещё
Специальные условия кредитования на новую Toyota Camry
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Специальные условия кредитования на новую Toyota Camry 

Wroom.ru 19 часов назад
Фото: Wroom.ru
Новое поколение Toyota Camry — это триумф инженерной мысли и премиальный комфорт, вдохновляющий на новые победы.
Динамичный дизайн с плавными линиями кузова и передовое техническое оснащение позволяют стать новому поколению Toyota Camry эталоном бизнес-седана.
Качественно новый интерьер Toyota Camry впечатлит даже самый взыскательный вкус. Просторный и функциональный салон нового поколения Toyota Camry создан для тех, кто не признает ограничений и берёт от жизни только самое лучшее.
Только до 31 августа 2018 года при приобретении* новой Toyota Camry в Тойота Центр Волгоградский предоставляются специальные условия кредитования.
Кредит «Комфорт» с ежемесячным платежом от 7 900 рублей в месяц!**
Записаться на тест-драйв
Узнайте все подробности специального предложения, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14  Ждем Вас в Тойота Центр Волгоградский!
Тойота Центр Волгоградский
Официальный дилер Toyota
Москва, Остаповский проезд вл. 4  www.toyota-volgogradskiy.ru  *Под датой приобретения понимается дата перехода права собственности на автомобиль, указанная в акте приема-передачи или ином подобном документе.
**Ежемесячный платеж указан по кредитной программе «Комфорт 06_18» при приобретении Toyota Camry с датой производства после 15 марта 2018 года, комплектации «Стандарт» стоимостью 1 471 000 руб., в период погашения кредита с 1-го по 24-й мес., при первоначальном взносе (ПВ) 735 500 руб., отложенном платеже (ОП) 735 500 руб., ежемесячный платеж в период погашения кредита с 25-го по 60-й мес. составляет 24 712 руб. Условия кредитной программы «Комфорт 06_18»:
ПВ от 30% от стоимости автомобиля, срок кредита — 60 мес., процентная ставка 12,8% годовых, два периода погашения: Период 1 равен 24 или 36 месяцам. При Периоде 1, равном 24 мес., долг в Периоде 2 составляет от 20 до 50%; при Периоде 1, равном 36 мес. долг в Периоде 2 составляет от 20% до 40%. ОП может составлять от 20 до 50% стоимости автомобиля (а/м), включая дополнительные сервисы, приобретаемые за счет кредита, предоставляемого АО «Тойота Банк».
Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 20% стоимости а/м. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог и страхование по программе каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель — АО «Тойота Банк»). Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Лицензии Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 1 августа 2018 г. Подробнее на www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40.
Wroom.ru: последние новости
Стать обладателем Porsche еще никогда не было так просто вместе с программой Trade-in. АвтоВАЗ снова стал прибыльным Volkswagen Jetta – блестящее сочетание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей2
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение