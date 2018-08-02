Чеки на ветер. Домашняя бухгалтерия поможет разобраться, куда уходят деньги

Начиная с 2014 года на Ставрополье наряду с девятью другими регионами России реализуется пилотный проект, который помогает населению разобраться в азах домашней бухгалтерии. Советы, как её вести, универсальны, в чём мы убедились, побеседовав с экспертами из Ставропольского края и Калининградской области: региональным координатором краевой программы по повышению финансовой грамотности населения Ставрополья Надеждой Герасименко и руководителем Дирекции стратегического развития Балтийского федерального университета, кандидатом экономических наук Натальей Бородавкиной.

Кому это нужно?

Чаще всего о домашней бухгалтерии задумываются женщины. У кого-то в декрете резко упали семейные доходы и появилось время, чтобы вести учёт тех денег, что приносит муж и платит государство, а кто-то не может свести концы с концами после развода. Вот что они говорят:

«Я сейчас воспитываю двух детей одного и трёх лет. Живём на зарплату мужа. Он получает приличные деньги, но нам не удаётся откладывать на хорошую одежду и обувь. Начала записывать расходы и поняла, что 75% доходов у нас уходит на еду. Не знаю, что мне с этим делать?».

«У меня трое сынишек, но к сожалению их папа не выдержал трудностей и сбежал из семьи. Теперь он платит копейки алиментов, и мы вынуждены буквально выживать на них и детские пособия. Мне как-то нужно сформировать бюджет, чтобы хватало хотя бы на всё самое нужное».

Иногда пустой кошелёк озадачивает и мужчин, которые не понимают, куда уходят деньги, которые они приносят в семью.

Многие начинают вести устные подсчёты или даже какие-то записи, но обычно надолго никого не хватает. Да и так ли необходимо ли вести домашнюю бухгалтерию? Может быть, это касается только людей с высокими доходами?

«Рискну предположить, что любой человек оказывался в такой ситуации, когда денег дожить до зарплаты нет, и с этим надо как-то справиться. Пережив трудности один раз, нужно, как минимум, проанализировать, на что тратятся деньги, — говорит Наталья Бородавкина. — А в идеале вести такую бухгалтерию и понимать, из чего складывается семейный бюджет, просто необходимо».

Можно вскладчину, можно вместе

Люди по-разному выстраивают взаимоотношения в семье, и деньги часто оказываются индикатором доверия между супругами. В гражданском браке чаще всего у каждого есть свой кошелёк.

«Такая система сбора и распределения доходов имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это более справедливо, поскольку кто зарабатывает, тот и распоряжается своими деньгами, — рассуждает экономист. — Но если люди ведут совместное хозяйство, то они имеют общие обязательные траты: на коммунальные платежи, продукты, мелкий ремонт. Тогда для их оплаты члены семьи должны формировать общую сумму».

Раньше деньги складывали на полке в шкафу, сейчас можно завести банковский счёт и пользоваться им совместно. Для этого надо лишь оформить специальную доверенность.

Есть и альтернативный вариант, когда взрослые в семье, примерно оценивая затраты, договариваются, что один платит, например, за коммуналку, а другой на такую сумму закупает продукты. Но в такой ситуации у супругов могут возникать претензии, равноценный ли вклад вносит в бюджет вторая половина.

В традиционных семьях люди имеют совместный бюджет. Обычно жена, будучи хозяйкой, собирает всю сумму, отвечает за все траты, планирует расходы. Хотя в компании человек, который планирует, и тот, кто учитывает расходы и доходы, это разные люди — финансист и бухгалтер.

Есть ещё примеры богатых семей, когда муж финансирует всё, что хочет жена, но при этом он чётко спрашивает, на что она это потратила. Получается, что он выдаёт деньги и ведёт учёт, а жена отчитывается за траты.

С чего начать?

«С чего точно не стоит начинать — это с кредита на свою мечту», — заявляет региональный координатор краевой программы по повышению финансовой грамотности населения на Ставрополье Надежда Герасименко.

Необходимо начать с учёта доходов и расходов. Работа над любым бюджетом подразумевает сбалансированный расход, то есть не более того, что лежит в кошельке. Слово «бюдже́т» произошло от старонормандского bougette — «кошелёк, сумка, мешок с деньгами». Под ним понимают схему доходов и расходов семьи, бизнеса, организации, государства и т. д. Её принимают на какой-то период времени, обычно на один год.

«Часто люди ставят перед собой финансовые цели, не имея понятия о личном бюджете и не придерживаясь финансовой дисциплины, — обращает внимание Надежда Герасименко. — Прежде чем мечтать об инвестициях или крупных приобретениях, мы должны понимать, из какой суммы складывается ежемесячный доход семьи, какие расходы обязательны и в какой момент текущего месяца они наступят. Эти средства точно не предназначены для реализации финансовых целей».

Когда доходы поступают нерегулярно, есть опасность кассовых разрывов: сегодня надо платить, а деньги будут через месяц. Надо принимать это как неизбежность и готовиться к ней заранее. В таких случаях стоит воспользоваться деньгами, которые уже лежат в банке на депозите, даже если будет потеряна доходность вклада. Это всегда будет выгоднее банковского кредита. И никто не отнимал возможности занять до получки.

«Чтобы избежать ситуаций, когда приходится отзывать депозит, мы рекомендуем формировать так называемую подушку безопасности, — предлагает координатор. — Это может быть счет или депозит с возможностью управления в надежном банке. Туда желательно отправлять от десяти до пятнадцати процентов от ежемесячного дохода семьи, до тех пор пока эта сумма не достигнет трёх таких доходов. Этого достаточно, чтобы справиться с любыми непредвиденными проблемами. Удивительно, но на этот совет аудитория всегда реагирует очень остро. Люди не привыкли дисциплинировать себя в финансовом отношении. Хотя если посмотреть, сколько они выплачивают кредитов, окажется, что сумму для создания «подушки безопасности» вполне можно высвободить. Более того, она не настолько тяжела для семейного бюджета, как кредит за спиной».

Если в семье оба супруга бюджетники со стабильным заработком, подсчитать доходы будет легко — достаточно сложить оклады и учесть премии. У кого-то стабильно в семейный бюджет будет поступать стипендия, у кого-то — пенсия.

Тратим по плану

«Расходы не должны быть спонтанными, — убеждает Надежда Герасименко. — Затраты можно разделить на три категории: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Краткосрочные представляют собой регулярные затраты — коммунальные платежи, объем которых всегда примерно понятен, и количество денег на продукты, бензин и транспорт, расходы на ребёнка, тренировки и досуг, салон красоты и другое. Их просчитывают опытным путём. Именно для этого, если вы серьезно решили взять ваши финансы под контроль, вам необходимо скрупулезно фиксировать все свои расходы в течение, как минимум, трёх месяцев. Только тогда вы поймете свои слабые стороны, которые создают дыры в бюджете, и сможете контролировать спонтанность финансовых решений или устраните «вредные» для вашего бюджета привычки».

Если зарплата приходит на банковский счёт, то траты можно проверить в онлайн-банке. Можно также собирать чеки. Есть люди, которые ведут тетради и записывают туда расходы каждый день или каждую неделю. Сопоставляя реальные траты и доходы, можно понять, укладывается ли семья в бюджет или живёт в режиме дефицита, постоянно перехватывая до получки и всё глубже погружаясь в долги. Избежать этого можно, планируя затраты на более долгий период.

«Среднесрочные затраты — это обязательные расходы, которые наступят в течение года. Это могут быть имущественные налоги, различные страховки, накопления на отпуск, на дни рождения, сбор ребенка в школу и другое, — объясняет Надежда Герасименко. — Согласитесь, что трудно найти 5-10 тысяч рублей сразу на эти цели. Менее затруднительно и более рационально откладывать их постепенно в течение года, по 1-2 тысячи рублей.

Долгосрочные затраты — этот как раз ваши финансовые цели, ваши мечты. Они могут касаться ваших личных нужд в перспективе на пять и более лет. А могут выглядеть как накопления на образование ребенка, на первичный взнос по ипотеке, на покупку жилья. Ведь если узнать ежемесячную выплату по ипотеке в банке и провести элементарные расчёты от стоимости квартиры, то вы получите количество месяцев, за которые вы сможете реально накопить на это жилье. Другое дело, захотите ли вы столько ждать и сможете ли быть достаточно дисциплинированным в отчислениях на этот целевой депозит?».

Преимущество накоплений в том, что их можно планировать на дальнейшие крупные траты и не прибегать для этого к заёмным средствам, переплачивая проценты банку. К слову, по данным Центробанка на май этого года, объём сбережений граждан в Ставропольском крае достиг 247,5 млрд рублей, что почти на 20 млрд рублей больше, чем было в ноябре прошлого года. В среднем на одного жителя СКФО приходится 41,4 тыс. рублей накоплений на банковских счетах. Эксперты советуют класть лишние деньги на долгосрочные депозиты, свыше трёх лет. Сейчас по ним не очень высокие ставки, но это надёжный финансовый инструмент. Тем более Агентство по страхованию вкладов , если банк прогорит, компенсирует вкладчику до 1,4 млн рублей.

Если после того как вы отложили деньги на обязательные траты и 10% на сбережения, в семейном бюджете ещё что-то осталось, то тогда уже можно подумать о необязательных радостях жизни.

Если бюджет семьи дефицитный, то обязательно нужно сократить необязательные траты. Гораздо хуже, когда денег не хватает, а ужимать нечего. Сложная ситуация, но и из неё есть выход, — уверена наша собеседница из Калининграда. — В большой семье, например, вещи могут переходить от старших детей к младшим. А можно найти дополнительный источник дохода — работу или подработку. Если сложности временные, можно взять кредит, обходя стороной микрофинансовые организации, даже не столько потому, что у них большой процент, сколько потому, что это часто мошеннические структуры, которые специально скрываются, чтобы заёмщикам пришлось больше платить по процентам».

Бухучёт по-домашнему

Вести учёт доходов и расходов в домашней бухгалтерии можно просто в тетради, а можно использовать специальные компьютерные программы и мобильные приложения. Тем, кто знаком с электронными таблицами типа Excel, будет удобнее вести записи в них, потому там можно сортировать строки расходов, и подсчитать отдельно, сколько уходит на продукты, сколько потрачено в какой-то конкретный период, какие траты были самыми крупными. Стоит лишь один раз настроить Excel, а потом просто обновлять и добавлять данные, делать лёгкие для восприятия диаграммы. Похожими функциями располагают различные приложения для андроидов и айфонов. Программа, в отличие от тетрадки, напомнит, не забыл ли ты сегодня зафиксировать свои траты. Но при этом не забываем о том, что информацию может испортить вирус или похитить хакер, так что пользоваться такими приложениями нужно, соблюдая правила информационной безопасности. Возможностей вести домашнюю бухгалтерию много, но не все ими пользуются, потому что иногда людям приятнее жить в неведении.