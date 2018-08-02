В четверг вышел из печати «Вестник Банка России» № 60 (2014)

МОСКВА, 2 августа. —ПРАЙМ. В четверг вышел из печати «Вестник Банка России» № 60 /2014/.

В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4826-У от 21.06.2018 «О внесении изменений в пункты 1.3 и 1.6 Положения Банка России от 2 октября 2017 года № 604-П „О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по привлечению денежных средств по договорам банковского вклада /депозита/, кредитным договорам, операций по выпуску и погашению /оплате/ облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51629 от 18.07.2018, вступает в силу с 1.01.2019/;

— указание № 4827-У от 21.06.2018 „О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 605-П „О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51623 от 18.07.2018, вступает в силу с 1.01.2019/;

— указание № 4828-У от 21.06.2018 „О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 606-П „О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций с ценными бумагами“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51630 от 18.07.2018, вступает в силу с 1.01.2019/;

— указание № 4836-У от 22.06.2018 „О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона „О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51530 от 4.07.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4873-У от 26.07.2018 „О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И „Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры“ /вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— приказ № ОД-1870 от 25.07.2018 „О прекращении деятельности временной администрации публичного акционерного общества „Страховая компания „ХОСКА“;

— приказ № ОД-1879 от 26.07.2018 „О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью „Страховой брокер „Оливия“;

— приказ № ОД-1883 от 26.07.2018 „Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования акционерного общества „Страховая Компания Опора“;

— приказ № ОД-1886 от 26.07.2018 „О внесении изменений в приказ Банка России от 05.07.2018 № ОД-1690“;

— приказ № ОД-1911 от 27.07.2018 „О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 28 июня 2018 года № ОД-1618“;

— приказ № ОД-1918 от 27.07.2018 „О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 15 июня 2018 года № ОД-1481“;

— приказ № ОД-1919 от 27.07.2018 „О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 июля 2018 года № ОД-1684“;

— информационное письмо о вступлении в силу Указания Банка России № 4813-У № ИН-016-41/51 от 30.07.2018;

— информационное письмо об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН по Ливии № ИН-014-12/52 от 30.07.2018.