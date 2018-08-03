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Назван самый дорогой месяц для путешествий
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Август стал самым дорогим месяцем для путешествий 

РИА Новости 21 час назад
Cредняя стоимость забронированных на август авиабилетов туда-обратно по России в течение последних 3 лет составила 10 681 рублей, что на 34% выше среднегодового показателя — 7 938 рублей, сообщает Biletix
Аналогичным образом ситуация складывается и на международных рейсах. Средняя стоимость перелета в августе за границу — 18 169 рублей, что на 14% выше среднего показателя за весь год (15 879 рублей).
В период Бархатного сезона цены на перелеты снижаются, при этом на большинстве наиболее популярных курортов сохраняется комфортная температура воздуха и воды. Например, по внутренним направлениям средняя стоимость авиабилетов туда-обратно, забронированных на август 2018 года, составляет 11 074 года, на сентябрь — 10 172 рублей, то есть на 9% меньше. За границу средняя стоимость перелета в оба направления в наступившем августе — 16 714 рублей, а в предстоящем сентябре — 16 011 рублей, что на 5% дешевле.
Согласно полученной аналитике, самые дешевые перелеты по внутренним направлениям можно приобрести в феврале, а за границу — в ноябре.
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