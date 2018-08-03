Как банки завлекают клиентов во вклады при падающих ставках

Михаил Матовников. Немногие банки сейчас предлагают доходность вкладов выше 7% годовых. Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 по размеру депозитов физлиц во второй декаде июля составила 6,33% годовых, в июне опускалась до 6,05%. Такой доходностью вкладов привлечь клиента непросто, признают банкиры. Некоторые банки уже думают об альтернативах — растет количество предложений карт с процентами на остаток, а доходность накопительных счетов у некоторых банков сопоставима с доходностью депозитов, отмечает главный аналитик Сбербанка

Однако для большинства вклад все еще остается основным способом вложения средств, и банки придумывают уловки, чтобы их депозиты казались более выгодными.

Вверх по лестнице, ведущей вниз

Одна из самых популярных уловок — вклады с «лестничным» начислением процентов: срок вклада разбивается на периоды, в каждый из которых своя ставка. Итоговая доходность такого вклада — среднее от этих ставок, но банки упирают в рекламе на максимальную. «Это один из самых популярных и эффективных способов привлечения: многие видят высокую ставку в рекламе и не исследуют условия дальше», — отмечает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов . «Лестничные» проценты — это маркетинговый инструмент, который нужен, чтобы указывать в рекламе максимальную ставку, объясняет руководитель дирекции розничного бизнеса Росевробанка Дмитрий Фалалеев : «При этом фактическая ставка за весь срок может быть среднерыночной или ниже».

Итоговая доходность вклада «Растущий процент» от «Восточного» близка к ставке классического вклада «Восточный»: 6,6–6,8% против 6,55–6,75% годовых при одинаковом сроке и без капитализации процентов. С капитализацией доходность «Восточного» будет даже выше «лестничного» вклада — 6,75–6,96% годовых.

Популярны «лестничные» ставки среди сезонных вкладов. Сейчас такой депозит предлагает в том числе Промсвязьбанк — «Растущий доход» с четырьмя процентными периодами и средней ставкой 6,6% годовых на 360 дней (максимальная — 8%). Средняя доходность «лестничных» вкладов « МТС банка » «В игре!» и «Наше лето» от «Уралсиба» — 6,5% годовых, одного из периодов — 8%.

Не сезон

Банки особенно любят сезонные депозиты с лестницей из процентов из-за того, что внешне доходность таких вкладов кажется значительно больше, чем в основной линейке, а, по идее, это как раз и отличает стандартный вклад от сезонного, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев . «На деле не всегда сезонный вклад значительно выгоднее вклада стандартной линейки», — объясняет Грибанов.

Например, средняя доходность вклада «Чемпион» Московского кредитного банка (МКБ) с «лестничными» процентами — 6,5% годовых (срок — 300 дней). Столько же принесет стандартный годовой вклад МКБ «Максимальный доход».

Чаще всего сезонные вклады краткосрочны и являются инструментом маркетинга банка, добавляет Самиев. ВТБ , чтобы привлечь клиентов, периодически предлагает сезонные депозиты, рассказывает его старший вице-президент Юлия Деменюк . Например, до 31 августа в отделениях ВТБ действует промовклад «Максимальный» со ставкой 6,4% годовых на 120 дней (сумма — от 50 000 руб.). Под такую же ставку в интернет-банке ВТБ можно открыть стандартный депозит «Выгодный» сроком на 3–5 месяцев (от 30 000 руб.). Ставка по нему в отделении на 0,4 п. п. ниже. Тем не менее за три недели с начала приема вклада 5 июля клиенты открыли на 4,5 млрд руб. «Максимальных» вкладов, поделилась Деменюк.

Вклад для долгожителей

«В условиях неопределенности неинтересными становятся также длинные вклады на несколько лет: клиенты боятся отдавать деньги в банк так надолго, ожидая, что ставки могут вырасти», — говорит Матовников. Иногда банки решают эту проблему, выплачивая проценты по вкладам на несколько лет в оговоренных промежутках в течение срока действия депозита. Их можно оставлять на вкладе (капитализировать) или снимать и свободно пользоваться. Как правило, проценты по длинным вкладам в таком случае меньше, чем по коротким. Например, такая система действует у ВТБ с вкладом «Выгодный». Положить деньги на срок до 5 месяцев можно под 6,4% годовых, а на 36–61 месяц — под 5,5% годовых. Однако, если капитализировать проценты на длинном депозите, ставка по нему достигнет 5,97% годовых.

Но часто банки используют противоположный прием: они предлагают лучшие условия именно по длинным депозитам, но выплачивают проценты по ним в конце срока действия вклада. Все равно вкладчики чаще всего предпочитают годовые или еще более короткие вклады, но внешне проценты в целом кажутся выше, отмечает Самиев. Такие вклады есть в том числе у Совкомбанка («Максимальный процент»), «Санкт-Петербурга» («Стратег»), « Кредит Европа банка » («Срочный»).

Дальше всех пошел Россельхозбанк . Он предлагает выбрать способ выплаты процентов на вклад «Доходный» — ежемесячно или в конце срока. Во втором варианте ставка выше. На самых длинных сроках разница существенная: с ежемесячной выплатой ставки по четырехлетнему депозиту составят 6,65% годовых, в конце срока — 7,6% годовых.

Вклад с нагрузкой

Проценты вкладов гораздо выше средних банки нередко предлагают и по так называемым инвестиционным депозитам — чаще всего их можно открыть, если дополнительно приобрести полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Сейчас проценты таких вкладов составляют в среднем 7–8,3% годовых, что выше доходности базовых вкладов на 1–3 процентных пункта.

ИСЖ — продукт, сочетающий классическое рисковое страхование (риски смерти, дожития, несчастного случая) и финансовый инструмент, с помощью которого можно получить добавочный доход, зависящий от динамики выбранного клиентом базового актива. Банки, открывающие вклады с повышенными процентами с полисами ИСЖ, как правило, привязывают сумму вклада к размеру страховой премии. Вклад либо не может быть больше ее, либо может превышать только на оговоренную сумму. Срок вклада обычно много меньше 3–5 лет, на которые заключается договор ИСЖ.

ИСЖ — не единственная добавка к комбинированному вкладу. Существуют вклады, например, с накопительным страхованием, доверительным управлением, индивидуальным пенсионным планом или в рамках пакета услуг, их ставки также обычно выше, напоминает управляющий директор по розничным продуктам « Абсолют банка Антон Павлов . По его словам, комбинированные вклады отстают по популярности от классических.