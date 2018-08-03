Как банки завлекают клиентов во вклады при падающих ставках 

Немногие банки сейчас предлагают доходность вкладов выше 7% годовых. Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 по размеру депозитов физлиц во второй декаде июля составила 6,33% годовых, в июне опускалась до 6,05%. Такой доходностью вкладов привлечь клиента непросто, признают банкиры. Некоторые банки уже думают об альтернативах — растет количество предложений карт с процентами на остаток, а доходность накопительных счетов у некоторых банков сопоставима с доходностью депозитов, отмечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
Однако для большинства вклад все еще остается основным способом вложения средств, и банки придумывают уловки, чтобы их депозиты казались более выгодными.
Вверх по лестнице, ведущей вниз
Одна из самых популярных уловок — вклады с «лестничным» начислением процентов: срок вклада разбивается на периоды, в каждый из которых своя ставка. Итоговая доходность такого вклада — среднее от этих ставок, но банки упирают в рекламе на максимальную. «Это один из самых популярных и эффективных способов привлечения: многие видят высокую ставку в рекламе и не исследуют условия дальше», — отмечает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. «Лестничные» проценты — это маркетинговый инструмент, который нужен, чтобы указывать в рекламе максимальную ставку, объясняет руководитель дирекции розничного бизнеса Росевробанка Дмитрий Фалалеев: «При этом фактическая ставка за весь срок может быть среднерыночной или ниже».
Итоговая доходность вклада «Растущий процент» от «Восточного» близка к ставке классического вклада «Восточный»: 6,6–6,8% против 6,55–6,75% годовых при одинаковом сроке и без капитализации процентов. С капитализацией доходность «Восточного» будет даже выше «лестничного» вклада — 6,75–6,96% годовых.
Популярны «лестничные» ставки среди сезонных вкладов. Сейчас такой депозит предлагает в том числе Промсвязьбанк — «Растущий доход» с четырьмя процентными периодами и средней ставкой 6,6% годовых на 360 дней (максимальная — 8%). Средняя доходность «лестничных» вкладов «МТС банка» «В игре!» и «Наше лето» от «Уралсиба» — 6,5% годовых, одного из периодов — 8%.
Не сезон
Банки особенно любят сезонные депозиты с лестницей из процентов из-за того, что внешне доходность таких вкладов кажется значительно больше, чем в основной линейке, а, по идее, это как раз и отличает стандартный вклад от сезонного, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. «На деле не всегда сезонный вклад значительно выгоднее вклада стандартной линейки», — объясняет Грибанов.
Например, средняя доходность вклада «Чемпион» Московского кредитного банка (МКБ) с «лестничными» процентами — 6,5% годовых (срок — 300 дней). Столько же принесет стандартный годовой вклад МКБ «Максимальный доход».
Чаще всего сезонные вклады краткосрочны и являются инструментом маркетинга банка, добавляет Самиев. ВТБ, чтобы привлечь клиентов, периодически предлагает сезонные депозиты, рассказывает его старший вице-президент Юлия Деменюк. Например, до 31 августа в отделениях ВТБ действует промовклад «Максимальный» со ставкой 6,4% годовых на 120 дней (сумма — от 50 000 руб.). Под такую же ставку в интернет-банке ВТБ можно открыть стандартный депозит «Выгодный» сроком на 3–5 месяцев (от 30 000 руб.). Ставка по нему в отделении на 0,4 п. п. ниже. Тем не менее за три недели с начала приема вклада 5 июля клиенты открыли на 4,5 млрд руб. «Максимальных» вкладов, поделилась Деменюк.
Вклад для долгожителей
«В условиях неопределенности неинтересными становятся также длинные вклады на несколько лет: клиенты боятся отдавать деньги в банк так надолго, ожидая, что ставки могут вырасти», — говорит Матовников. Иногда банки решают эту проблему, выплачивая проценты по вкладам на несколько лет в оговоренных промежутках в течение срока действия депозита. Их можно оставлять на вкладе (капитализировать) или снимать и свободно пользоваться. Как правило, проценты по длинным вкладам в таком случае меньше, чем по коротким. Например, такая система действует у ВТБ с вкладом «Выгодный». Положить деньги на срок до 5 месяцев можно под 6,4% годовых, а на 36–61 месяц — под 5,5% годовых. Однако, если капитализировать проценты на длинном депозите, ставка по нему достигнет 5,97% годовых.
Но часто банки используют противоположный прием: они предлагают лучшие условия именно по длинным депозитам, но выплачивают проценты по ним в конце срока действия вклада. Все равно вкладчики чаще всего предпочитают годовые или еще более короткие вклады, но внешне проценты в целом кажутся выше, отмечает Самиев. Такие вклады есть в том числе у Совкомбанка («Максимальный процент»), «Санкт-Петербурга» («Стратег»), «Кредит Европа банка» («Срочный»).
Дальше всех пошел Россельхозбанк. Он предлагает выбрать способ выплаты процентов на вклад «Доходный» — ежемесячно или в конце срока. Во втором варианте ставка выше. На самых длинных сроках разница существенная: с ежемесячной выплатой ставки по четырехлетнему депозиту составят 6,65% годовых, в конце срока — 7,6% годовых.
Вклад с нагрузкой
Проценты вкладов гораздо выше средних банки нередко предлагают и по так называемым инвестиционным депозитам — чаще всего их можно открыть, если дополнительно приобрести полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Сейчас проценты таких вкладов составляют в среднем 7–8,3% годовых, что выше доходности базовых вкладов на 1–3 процентных пункта.
ИСЖ — продукт, сочетающий классическое рисковое страхование (риски смерти, дожития, несчастного случая) и финансовый инструмент, с помощью которого можно получить добавочный доход, зависящий от динамики выбранного клиентом базового актива. Банки, открывающие вклады с повышенными процентами с полисами ИСЖ, как правило, привязывают сумму вклада к размеру страховой премии. Вклад либо не может быть больше ее, либо может превышать только на оговоренную сумму. Срок вклада обычно много меньше 3–5 лет, на которые заключается договор ИСЖ.
ИСЖ — не единственная добавка к комбинированному вкладу. Существуют вклады, например, с накопительным страхованием, доверительным управлением, индивидуальным пенсионным планом или в рамках пакета услуг, их ставки также обычно выше, напоминает управляющий директор по розничным продуктам «Абсолют банка» Антон Павлов. По его словам, комбинированные вклады отстают по популярности от классических.
На полисы ИСЖ не распространяется система страхования вкладов, о чем банки часто умалчивают, отмечает Фалалеев. Доход по ИСЖ не гарантирован и непредсказуем — он зависит от того, как будет вести себя актив, к которому привязана инвестиционная стратегия полиса, напоминает руководитель комитета Всероссийского союза страховщиков по страхованию жизни Максим Чернин. Забрать все деньги до истечения срока договора нельзя: выкупная сумма, как правило, меньше вложенной, предупреждает он.