ЦБ отозвал лицензию у «Нового промышленного банка»

Финансовая организация, по данным регулятора, была активно вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, нарушала требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении регулятора.

Использование банком рискованной бизнес-модели привело к формированию на его балансе значительного объема активов низкого качества. Кроме того, он проводил «схемные» операции с участием собственников, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения при формальном соблюдении установленных Банком России норм деятельности.

ЦБ трижды за год применял в отношении финансовой организации меры надзорного воздействия. Однако руководители и собственники не предприняли действенных мер по прекращению проведения сомнительных и схемных операций и нормализации деятельности банка, поэтому регулятор принял решение отозвать у него лицензию.