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ЦБ отозвал лицензию у «Нового промышленного банка»
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ЦБ отозвал лицензию у «Нового промышленного банка» 

Российская Газета 22 часа назад
Фото: Российская Газета
Финансовая организация, по данным регулятора, была активно вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, нарушала требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении регулятора.
Использование банком рискованной бизнес-модели привело к формированию на его балансе значительного объема активов низкого качества. Кроме того, он проводил «схемные» операции с участием собственников, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения при формальном соблюдении установленных Банком России норм деятельности.
ЦБ трижды за год применял в отношении финансовой организации меры надзорного воздействия. Однако руководители и собственники не предприняли действенных мер по прекращению проведения сомнительных и схемных операций и нормализации деятельности банка, поэтому регулятор принял решение отозвать у него лицензию.
По величине активов "Новый промышленный банк" занимал 441 место в банковской системе РФ. Финансовая организация не являлась участницей системы страхования вкладов.
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