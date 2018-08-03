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У банка «Новое время» аннулирована лицензия
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У банка «Новое время» аннулирована лицензия 

Вести.Ru 19 часов назад
Фото: Вести.Ru
Центробанк с 3 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского коммерческого банка «Новое время», говорится на сайте регулятора.
Собственники организации приняли лишение о ее добровольной ликвидации, поэтому лицензия и аннулирована. В Центробанке также отметили, что «Новое время» располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
Банк «Новое время» — участник системы страхования вкладов, и аннулирование лицензии — это страховой случай.
Организация была основана в конце 2008 года, основным направлением ее работы было обслуживание и кредитование корпоративных клиентов.
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