У банка «Новое время» аннулирована лицензия

Собственники организации приняли лишение о ее добровольной ликвидации, поэтому лицензия и аннулирована. В Центробанке также отметили, что «Новое время» располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Банк «Новое время» — участник системы страхования вкладов, и аннулирование лицензии — это страховой случай.

Организация была основана в конце 2008 года, основным направлением ее работы было обслуживание и кредитование корпоративных клиентов.