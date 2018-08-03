Банки делают вид, что доходность депозитов чуть выше

Немногие банки сейчас предлагают доходность вкладов выше 7% годовых. Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 по размеру депозитов физлиц во второй декаде июля составила 6,33% годовых, в июне опускалась до 6,05%. Такой доходностью вкладов привлечь клиента непросто, пишут "Ведомости"

Михаил Матовников. Некоторые банки уже думают об альтернативах — растет количество предложений карт с процентами на остаток, а доходность накопительных счетов у некоторых банков сопоставима с доходностью депозитов, отмечает главный аналитик Сбербанка

Однако для большинства вклад все еще остается основным способом вложения средств, и банки придумывают уловки, чтобы их депозиты казались более выгодными, пишет газета.

Одна из самых популярных уловок — вклады с «лестничным» начислением процентов: срок вклада разбивается на периоды, в каждый из которых своя ставка. Итоговая доходность такого вклада — среднее от этих ставок, но банки упирают в рекламе на максимальную. «Это один из самых популярных и эффективных способов привлечения: многие видят высокую ставку в рекламе и не исследуют условия дальше», — отмечает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов . «Лестничные» проценты — это маркетинговый инструмент, который нужен, чтобы указывать в рекламе максимальную ставку, объясняет руководитель дирекции розничного бизнеса Росевробанка Дмитрий Фалалеев : «При этом фактическая ставка за весь срок может быть среднерыночной или ниже». Популярны «лестничные» ставки среди сезонных вкладов.

Еще банки любят сезонные депозиты с лестницей из процентов из-за того, что внешне доходность таких вкладов кажется значительно больше, чем в основной линейке, а, по идее, это как раз и отличает стандартный вклад от сезонного.

"В условиях неопределенности неинтересными становятся также длинные вклады на несколько лет: клиенты боятся отдавать деньги в банк так надолго, ожидая, что ставки могут вырасти", — говорит Матовников. Иногда банки решают эту проблему, выплачивая проценты по вкладам на несколько лет в оговоренных промежутках в течение срока действия депозита. Их можно оставлять на вкладе (капитализировать) или снимать и свободно пользоваться. Как правило, проценты по длинным вкладам в таком случае меньше, чем по коротким.

Но часто банки используют противоположный прием: они предлагают лучшие условия именно по длинным депозитам, но выплачивают проценты по ним в конце срока действия вклада. Все равно вкладчики чаще всего предпочитают годовые или еще более короткие вклады, но внешне проценты в целом кажутся выше.

Вклад с нагрузкой — проценты вкладов гораздо выше средних банки нередко предлагают и по так называемым инвестиционным депозитам — чаще всего их можно открыть, если дополнительно приобрести полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Сейчас проценты таких вкладов составляют в среднем 7–8,3% годовых, что выше доходности базовых вкладов на 1–3 процентных пункта, пишут «Ведомости».