Россияне экономят на одежде и обуви

Сбербанк подсчитал средний чек россиян на покупку одежды в летний период

Средний чек россиян на покупку одежды сократился по итогам июля 2018 года на 8%, а средний чек на покупку обуви — на 3%, показало исследование Сбербанка России . По мнению кредитной организации, снижение трат связано с сезонными скидками.

"Благодаря сезонным скидкам и спецпредложениям число покупок в сегменте одежды выросло за месяц на 13%, а средний чек — уменьшился на 8%, — отметили в Сбербанке. — Продажи обуви, наоборот, продемонстрировали снижение по числу покупок на 12%, а средний чек здесь стал меньше на 3%".

В июле средний чек в сегменте одежды составлял 2-2,1 тыс. руб. (выше всего в Камчатском крае, Магаданской области, Москве и Санкт-Петербурге — более 3,6 тыс. руб.). В сегменте обуви этот показатель оказался на уровне 1,6-1,7 тыс. руб. (выше всего в Санкт-Петербурге, Калужской, Сахалинской и Томской областях — более 2,6 тыс. руб.).

Выручка магазинов, продававших одежду, выросла за месяц на 3%, в то время как у продавцов обуви наблюдалось снижение на 14%, добавили в Сбербанке.