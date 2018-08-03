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Россияне экономят на одежде и обуви
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Сбербанк подсчитал средний чек россиян на покупку одежды в летний период 

ТАСС 19 часов назад
Фото: ТАСС
Средний чек россиян на покупку одежды сократился по итогам июля 2018 года на 8%, а средний чек на покупку обуви — на 3%, показало исследование Сбербанка России. По мнению кредитной организации, снижение трат связано с сезонными скидками.
"Благодаря сезонным скидкам и спецпредложениям число покупок в сегменте одежды выросло за месяц на 13%, а средний чек — уменьшился на 8%, — отметили в Сбербанке. — Продажи обуви, наоборот, продемонстрировали снижение по числу покупок на 12%, а средний чек здесь стал меньше на 3%".
В июле средний чек в сегменте одежды составлял 2-2,1 тыс. руб. (выше всего в Камчатском крае, Магаданской области, Москве и Санкт-Петербурге — более 3,6 тыс. руб.). В сегменте обуви этот показатель оказался на уровне 1,6-1,7 тыс. руб. (выше всего в Санкт-Петербурге, Калужской, Сахалинской и Томской областях — более 2,6 тыс. руб.).
Выручка магазинов, продававших одежду, выросла за месяц на 3%, в то время как у продавцов обуви наблюдалось снижение на 14%, добавили в Сбербанке.
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