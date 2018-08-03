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Пенсионная карта «Мир» Вкабанка стала доходной
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Пенсионная карта «Мир» Вкабанка стала доходной 

Банки.ру 18 часов назад
Вкабанк (Астрахань) внес изменения в условия пенсионной карты платежной системы «Мир». Теперь банк начисляет доход на остаток средств на карточном счете по ставке 4,5% годовых.
Карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения. Срок ее действия — три года. Плата за выпуск и обслуживание не взимается.
Продуктовый виджет
Снять бесплатно наличные можно в банкоматах и ПВН банка и иных кредитных организаций.
«Изменения в системе лояльности должны положительно повлиять на спрос на данный продукт, так как условия прежней программы, по которой предусматривалось вознаграждение в размере 50 рублей в месяц при поддержании среднедневного остатка в 15 тысяч рублей и при совершении не менее чем одной операции оплаты в месяц, были не очень привлекательны для потенциальных клиентов», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.
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