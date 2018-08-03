Пенсионная карта «Мир» Вкабанка стала доходной

Вкабанк (Астрахань) внес изменения в условия пенсионной карты платежной системы «Мир». Теперь банк начисляет доход на остаток средств на карточном счете по ставке 4,5% годовых.

Карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения. Срок ее действия — три года. Плата за выпуск и обслуживание не взимается.

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