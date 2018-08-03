Россиян уведомят о несгораемых пенсиях

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могут обязать детально информировать клиентов о состоянии счета. Такое предложение направила в правительство Счетная палата , пишет РБК.

«Граждане фактически не знают объем гарантированных обязательств страховщика перед ними. Это очень важно, если НПФ будет ликвидироваться и потребуется государственное возмещение гражданам его обязательств. Кроме того, отсутствие этой информации несет риски подачи застрахованным лицом заявления о досрочной смене страховщика с убытками», — рассказали в Счетной палате.

По нынешним правилам, НПФ обязаны информировать граждан о состоянии их счета на определенную дату при наличии запроса. Происходит это через личный кабинет. Если предложения будут одобрены, простого уведомления станет недостаточно. НПФ будут обязаны оповещать о ежегодном инвестиционном доходе каждого будущего пенсионера и о несгораемой сумме на его счете. Под ней понимается сумма накоплений на 31 декабря 2014 года. После этой даты клиенты фондов лишились возможности свободно переходить из одного НПФ в другой или между НПФ и Пенсионным фондом . Сделать это без потери инвестиционного дохода можно не чаще одного раза в пять лет.

До 2012 года Пенсионный фонд проводил ежегодную рассылку уведомлений о текущем состоянии пенсионных накоплений гражданина, однако потом от такой практики решено было отказаться.

30 июля был опубликован закон, в котором прописан новый порядок смены НПФ или перехода из НПФ в Пенсионный фонд и обратно. Теперь если это происходит чаще одного раза в пять лет, государство должно будет уведомлять граждан о потере накопленного инвестиционного дохода: через портал госуслуг или территориальное отделение Пенсионного фонда.