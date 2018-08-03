Роскошные недели в Лексус — Волгоградский

На роскошных неделях Lexus ваши возможности стать обладателем нового Lexus достигают максимума. Не упустите время сильных предложений на спорт-седан Lexus IS, кроссоверы NX и RX и внедорожники GX и LX.

Только до 31 августа Лексус — Волгоградский подготовил для вас специальные предложения на широкий модельный ряд.

Получите преимущество до 300 000 рублей* при покупке выбранного Lexus в обмен на ваш текущий автомобиль по программе Lexus Trade-in.

Сделайте покупку на максимально комфортных финансовых условиях благодаря привлекательному кредитному предложению со ставкой всего от 7,9%** годовых при первоначальном взносе от 20%.

Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-13 и узнайте все подробности предложения.

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До встречи в Лексус ‒ Волгоградский!

Лексус — Волгоградский

Официальный дилер Lexus

Москва, Остаповский проезд, д. 4 lexus-volgogradskiy.ru *Трейд-ин. При условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus предоставляются следующие преимущества:

— Lexus IS — 100 000 рублей

— Lexus NX — 200 000 рублей

— Lexus RX — 150 000 рублей

— Lexus RX L — 250 000 рублей

— Lexus GX — 200 000 рублей

— Lexus LX — 300 000 рублей

Данные преимущества действуют при покупке Lexus LX, Lexus GX, Lexus RX, Lexus NX, Lexus IS 2018 года и при покупке Lexus RX L 2017 и 2018 года выпуска в любой из существующих комплектаций. Преимущество достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи а/м.

**Процентная ставка указана для нового а/м Lexus IS по кредитной программе «IS Лояльность 08_18». Условия кредитной программы «IS Лояльность 08_18»: первоначальный взнос (ПВ) от 20% от стоимости а/м, при сроке кредита (СК) 12 мес., ставка 7,9% годовых, при СК от 13 до 84 мес. (с шагом в 1 месяц) — ставка 9,9% годовых. Предложение действует на новые а/м Lexus IS.

Условия кредитной программы «NX Лояльность 08_18»: ПВ от 20% от стоимости автомобиля, при СК от 12 до 84 мес. (с шагом в 1 месяц) — ставка 9,9% годовых. Предложение действует на новые а/м Lexus NX.

Условия кредитной программы «Лексус Лояльность 08_18»: ПВ от 20% от стоимости автомобиля, при СК от 12 до 84 мес. (с шагом в 1 месяц) — ставка 11,9% годовых. Предложение действует на новые а/м Lexus RX, GX, LX.