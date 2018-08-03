На роскошных неделях Lexus ваши возможности стать обладателем нового Lexus достигают максимума. Не упустите время сильных предложений на спорт-седан Lexus IS, кроссоверы NX и RX и внедорожники GX и LX.
Только до 31 августа Лексус — Волгоградский подготовил для вас специальные предложения на широкий модельный ряд.
Получите преимущество до 300 000 рублей* при покупке выбранного Lexus в обмен на ваш текущий автомобиль по программе Lexus Trade-in.
Сделайте покупку на максимально комфортных финансовых условиях благодаря привлекательному кредитному предложению со ставкой всего от 7,9%** годовых при первоначальном взносе от 20%.
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До встречи в Лексус ‒ Волгоградский!
Лексус — Волгоградский
Официальный дилер Lexus
Москва, Остаповский проезд, д. 4 lexus-volgogradskiy.ru *Трейд-ин. При условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus предоставляются следующие преимущества:
— Lexus IS — 100 000 рублей
— Lexus NX — 200 000 рублей
— Lexus RX — 150 000 рублей
— Lexus RX L — 250 000 рублей
— Lexus GX — 200 000 рублей
— Lexus LX — 300 000 рублей
Данные преимущества действуют при покупке Lexus LX, Lexus GX, Lexus RX, Lexus NX, Lexus IS 2018 года и при покупке Lexus RX L 2017 и 2018 года выпуска в любой из существующих комплектаций. Преимущество достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи а/м.
**Процентная ставка указана для нового а/м Lexus IS по кредитной программе «IS Лояльность 08_18». Условия кредитной программы «IS Лояльность 08_18»: первоначальный взнос (ПВ) от 20% от стоимости а/м, при сроке кредита (СК) 12 мес., ставка 7,9% годовых, при СК от 13 до 84 мес. (с шагом в 1 месяц) — ставка 9,9% годовых. Предложение действует на новые а/м Lexus IS.
Условия кредитной программы «NX Лояльность 08_18»: ПВ от 20% от стоимости автомобиля, при СК от 12 до 84 мес. (с шагом в 1 месяц) — ставка 9,9% годовых. Предложение действует на новые а/м Lexus NX.
Условия кредитной программы «Лексус Лояльность 08_18»: ПВ от 20% от стоимости автомобиля, при СК от 12 до 84 мес. (с шагом в 1 месяц) — ставка 11,9% годовых. Предложение действует на новые а/м Lexus RX, GX, LX.
Общие условия по программам «NX Лояльность 08_18», «Лексус Лояльность 08_18», «IS Лояльность 08_18»: ПВ 20% от стоимости а/м, СК от 12 до 84 мес. (с шагом в 1 месяц). Обязательные условия: приобретение нового а/м Lexus в зависимости от кредитной программы, передача приобретаемого в кредит а/м в залог АО «Тойота Банк» и полное или сокращенное страхование а/м по программе каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель — АО «Тойота Банк»), передача имеющегося в собственности а/м, сроком владения не менее 6 месяцев (на момент подачи заявки на кредит), в трейд-ин дилеру. Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц, кредит может быть выдан не позднее 31.08.2018. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными (аннуитетными) ежемесячными платежами. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.lexus-finance.ru или по тел. 8 800 200 11 00. Предложение по программам «NX Лояльность 08_18», «Лексус Лояльность 08_18», «IS Лояльность 08_18» действует с 01.08.2018 по 31.08.2018.