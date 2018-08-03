Как выбрать страховку для путешествия?

Бытует мнение, что страховка на время путешествия — это штука, которая нужна исключительно для получения визы, поэтому ее можно купить не глядя рядом с визовым центром. Обычно все так и происходит: вы отдаете свежеприобретенный страховой полис работнику центра и забываете о нем до тех пор, пока не приходит время получать новую визу. Но что, если во время путешествия с вами все-таки произойдет непредвиденный страховой случай? Или на таможне попросят предъявить действующий полис? Бывалый путешественник никогда не поедет в отпуск без страховки. И комплектовать ее он будет очень и очень тщательно.

Зачем нужен страховой полис?

Лечение за рубежом стоит недешево даже для местных жителей (особенно если нас интересуют Европа или Америка). Что уж тут говорить о медицинских услугах несчастным туристам, которые не имеют гражданства, ничего не знают о местной системе здравоохранения и, возможно, даже не владеют языком? Любой поход к врачу во время заграничного путешествия может обойтись вам дороже, чем весь отдых. Чтобы этого не произошло, и существуют страховые компании.

К сожалению, страховка — это не волшебный документ, в котором большими буквами написано: «Делайте что хотите, мы все оплатим». Чтобы получить качественную помощь за границей и не потратить на это собственных денег, придется посидеть перед монитором часок и поизучать предложения многочисленных страховых компаний. Вам предстоит выбрать не только фирму, но и дополнительные страховые случаи, которые с вами могут приключиться. Стандартный полис не покроет расходы, если вы, например, сломаете ногу, катаясь на лыжах, или в пьяном виде разобьете себе лицо. Для этих и многих других ситуаций в страховку нужно добавлять дополнительные платные опции.

Где его купить?

На рынке существует достаточно большое количество страховщиков. К счастью, вам не нужно выискивать сайт каждого из них и вручную сравнивать цены, отзывы и предложения — всю необходимую информацию о страховых услугах можно найти на специальных порталах, которые выдают оптимальные варианты, исходя из ваших запросов. Чаще всего русскоязычные туристы упоминают сайты Sravni.ru и Cherehapa.ru. Вам нужно открыть раздел страхования, ввести необходимые данные и выбрать нужные опции. Порталы дадут вам полный список компаний, которые подходят под заданные условия. Там же вы можете сравнить цены и сразу же заказать действующую страховку, причем в один документ можно вписать сразу несколько путешественников. Остановимся подробнее на процедуре интернет-страхования.

Шаг первый: выбираем ассистанса

Самым последним пунктом в фильтре портала Cherehapa.ru идет выбор сервисной компании или ассистанса, но по важности этот пункт следовало бы поставить первым. Выбор фирмы-помощника не менее ответственен, чем выбор самой страховой компании, потому что именно ассистансы занимаются вашим случаем — выбирают клинику, договариваются с врачами, организуют транспортировку, решают вопросы оплаты. Одной из лучших сервисных фирм считается Euro-Center Holding, которая на российском рынке работает только с чешской компанией ERV. Стоимость стандартной страховки у этого альянса может быть в два раза выше, чем у другого, но ERV предусматривает гораздо больше страховых случаев. Это единственная компания, которая возместит ущерб в случае алкогольного опьянения или проблем с беременностью до 31 недели (остальные продавцы если и оформляют будущим мамам страховку, то лишь до 12 или 24 недель, а пьяному путешественнику не помогут вообще). Кроме того, пакет «Оптима» ERV гарантирует страховые выплаты в случае обострения хронических заболеваний, появления солнечных ожогов или аллергии и включает в себя много других опций, которые конкуренты предлагают за дополнительную плату и то не всегда. С учетом того, что ассистанс Euro-Center Holding оказывает качественную помощь своим клиентам в любой стране мира, 2 тысячи рублей за человека кажутся уже не такой огромной суммой. К тому же ERV предлагает дешевое годовое страхование для тех, кто часто путешествует, — всего 5-6 тысяч рублей. Единственная проблема, с которой сталкиваются обладатели страховок ERV, — это пакет «Полное покрытие». Его продают только туристические фирмы и обслуживает другой ассистанс, поэтому клиенты часто жалуются на то, что обещанной страховой помощи они так и не дождались.

Лучшим среди российских ассистансов считается Savitar Group. Он работает со страховыми компаниями «Согласие», «УралСиб», «Росгосстрах» , «Гайде», «Альфа» и «Абсолют», но при оформлении страховок нужно быть внимательным: эти фирмы сотрудничают и с другими, менее качественными, сервисными помощниками. Еще один минус почти всех компаний, кроме ERV, в высокой цене страхования для детей и пожилых туристов (цифра может отличаться в 2—5, а то и 10 раз от стоимости полиса для молодых клиентов).

Savitar Group выгодно брать с собой в Шенген — страховки других стран обойдутся значительно дороже, и ассистансу, возможно, не удастся найти там подходящих специалистов. Перечень оплачиваемых страховых случаев у партнеров Savitar Group меньше, чем у ERV, но, как правило, их вполне хватает на обычное путешествие. В целом же у Savitar Group положительные отзывы. Компания известна тем, что может вступить в конфликт со своим партнером, чтобы защитить интересы клиента, и большая часть отрицательных отзывов связана именно с отказом страховщика платить, а не с работой ассистанса.

К другим хорошим вариантам относятся Mondial Assistance, AXA Assistance, Class Assistance. В любом случае при выборе ассистанса стоит посмотреть, сколько он уже существует на рынке, есть ли у него филиалы, не вносили ли какие-нибудь клиники его в черный список. Все это напрямую влияет на качество вашей страховки.

Шаг второй: выбираем страховую компанию

Вместе с ассистансом нужно, конечно, выбрать и страховую компанию. Разные сайты предлагают свои топы лучших фирм. В первую пятерку сайта Assistances.info входят ERV, «Альянс» , ERGO, Tripinsurance, «Абсолют». Sravni.ru предлагает своим пользователям следующий набор: «Тинькофф» , «Зетта», «Согласие», «Абсолют» и «Альфа» (рейтинг составлен на основе отзывов и оценок пользователей, данных не только туристическому, но и другим видам страхования). Чтобы узнать больше о работе интересующего вас страховщика, следует почитать отзывы — на том же Sravni.ru почти у каждой фирмы их несколько сотен. Сотрудники сервиса проверяют их на истинность, а представители компании стараются ответить на каждое сообщение, касающееся их страховой политики.

Если для вас принципиальна цена вопроса, то самое дешевое страхование на время стандартного отдыха у моря предлагают «Согаз» (321 рубль для Шенгена, Турции и Египта на одну неделю для туриста 28 лет), «Сбербанк» (381 рубль при тех же условиях) и « ВТБ » (407 рублей). В Таиланд дешевле летать со страховкой «Сбербанка» (381 рубль). Если же вы решили уберечь себя от всех напастей (включая травмы при активном отдыхе, проблемы в аэропорту и личные нужды), то выгоднее всего оформить страхование в фирмах «Эрго» (620 рублей для Шенгена), «Макс» (842 рубля) и «Ренессанс» (842 рубля).

Шаг третий: выбираем медицинские услуги

Со страховыми компаниями примерно все понятно — теперь о самой страховке и дополнительных опциях. Первый же вопрос: какую сумму выбирать? В стандартный страховой полис входят экстренная медицинская помощь, содержание в стационаре, покупка лекарств, взятие анализов, экстренное лечение зубов, возвращение на родину и транспортировка родственников — в тех случаях, которые не предусмотрены дополнительными платными опциями. Страховая фирма оплачивает все это по прайсу клиники и местных транспортных компаний, поэтому многие советуют брать страховку на 50—100 тысяч долларов или евро, если вы едете в дорогую европейскую страну, США или опасное государство, где можно получить серьезный вред здоровью. Но по факту туристам для обычного путешествия (даже в дорогую европейскую страну) хватает 30—50 страховых тысяч.

Обязательно отметьте все виды активности, которыми вы собираетесь заниматься (да, катание на банане и пони тоже считаются), иначе никто не станет сращивать ваши поломанные кости. Отдельным пунктом в страховке, как правило, идут походы в высокие горы (тогда вам, возможно, понадобятся поисково-спасательные операции) и поездки на мопедах (при условии, что у вас есть права и шлем на голове). Можно добавить сюда защиту от несчастного случая — тогда при травме вы получите не только необходимую помощь по обычному туристическому полису, но и компенсацию от страховой компании.

Будьте особенно внимательны при выборе специфических пунктов страхования. Не забудьте отметить графу «обострение хронических заболеваний», если у вас таковые имеются, и «помощь при солнечных ожогах», если предпринимаете морское путешествие. Эти услуги предоставляют далеко не все фирмы, а ваши пьяные приключения и осложнения беременности от 12 до 31 недели вообще готов оплатить лишь один страховщик — ERV.

Шаг четвертый: страхуем деньги, вещи и документы

Большой популярностью пользуются страховки на случаи проблем в аэропорту. За дополнительную плату страховщик обязуется возместить вам расходы за билеты, гостиницу и прочие услуги, если поездка сорвется по уважительной причине (вам не дали визу, вы или ваши родственники попали в больницу). Оформить страхование можно на свои документы (вам оплатят выдачу новых) и багаж, но с последним все не так просто. На сайте мы видим кнопку с надписью «Застраховать багаж» и сумму на выбор: от 500 до 2000 долларов или евро. Но это не значит, что за потерянный багаж вам дадут столько денег, сколько вы указали в этом пункте. «ВТБ», например, предложит 50 долларов или евро за каждый килограмм потерянного багажа и 25 — за каждый килограмм испорченного, но не больше указанной суммы. То есть если вы везете несколько килограммов дорогих вещей и отмечаете, что их потеря обойдется в 2000 евро, то не факт, что страховка покроет эту сумму, поэтому все детали нужно выяснять заранее непосредственно у продавца. Аэропорт гарантирует примерно 20 долларов за каждый килограмм потерянного багажа, но эти деньги вы получите только в том случае, если вещи не найдутся за 21 день. Подробную инструкцию о том, что делать, если вы не нашли свой багаж, можно прочитать здесь.

Шаг пятый: разбираемся с франшизой

Некоторые компании при оформлении страховки предлагают уменьшить ее стоимость с помощью франшизы. Франшиза — это небольшая сумма (как правило, 30—100 долларов), которую путешественник оплачивает сам при наступлении страхового случая. То есть турист сам платит за ущерб оговоренную сумму, а все остальное в случае необходимости покрывает страховая фирма. Теоретически эта опция экономит клиенту деньги (может снизить стоимость страховки до двух раз) и время (если ущерб минимален, то можно не обращаться в фирму). Но на деле контракты с франшизой оказываются самыми проблемными — покупатели часто жалуются, что страховщик отказывается доплачивать, ссылаясь на то, что франшиза якобы все покрывает. Поэтому опытные путешественники советуют потратить несколько лишних сотен на обычную страховку, чтобы в экстренной ситуации сохранить себе нервы и не портить путешествие телефонными разборками.

Шаг шестой: применяем полис на практике

И вот экстренная ситуация все-таки наступила. Как себя вести, чтобы страховая компания решила все проблемы? Во-первых, не пытайтесь ничего делать без нее — сразу же звоните ассистансу (номер есть в страховке) и описывайте свою проблему. Оператор поймет, является ли ваш случай страховым, и найдет необходимую помощь. В идеале вы в течение часа получите адрес нужной клиники и оплаченного врача, который будет в курсе вашей проблемы. В совсем тяжелых случаях ассистансы пришлют доктора к вам.

Как правило, больницы сразу решают все денежные вопросы со страховщиком, но иногда компания просит клиента самостоятельно оплатить лечение и забрать полную компенсацию по страховке непосредственно в офисе. В этом случае вам нужно попросить у клиники все счета и рецепты с подписями и печатями. К этой пачке документов добавьте еще стоимость транспорта до больницы и телефонных разговоров с ассистансом — все эти расходы страховщик обязуется покрыть. Эти же документы понадобятся вам в случае, если деньги по страховке вам так и не вернут. Итак, повторяем алгоритм еще раз:

Сразу звоним ассистансу. Не ищем клинику самостоятельно, не едем туда без сообщения от компании — во всех страховках четко сказано, что за любое действие, не согласованное с представителем фирмы, вы платите из своего кошелька. Если ситуация не экстренная, перед звонком можно еще раз внимательно прочитать договор, чтобы убедиться в том, что ваш случай точно страховой и компания не сможет вам отказать. Следуем советам оператора. Он отправит вас в клинику, с которой уже договорился, и решит все финансовые вопросы максимально быстро. Не нужно навязывать ему свое мнение и предпринимать какие-то действия раньше срока. Собираем документы и заверяем их всеми возможными способами. Даже если ваш страховой случай уже оплачен.

Россияне чаще всего обращаются к полису из-за обыкновенной простуды, а в Интернете вы найдете множество историй о том, как люди доставали страховку, дабы излечиться от солнечного удара или легкого пореза на ноге. Чтобы не испортить путешествие таким пустяком, прочитайте, как правильно собираться в отпуск.