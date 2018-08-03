В Приморье обсуждали внедрение социальной карты

Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

Создание социальной карты для жителей Приморья глава региона Андрей Тарасенко обсудил на рабочей встрече с управляющим областным центром «Владивостокский» ПАО «Почта Банка» Вячеславом Ермиловым в пятницу, 3 августа.

По словам Вячеслава Ермилова, основное направление Почта Банка — социальное.

«В 2017 году Почта Банк привлек на обслуживание более 300 тысяч пенсионеров, в этом планируем дополнительно привлечь 550 тысяч клиентов пенсионного возраста, а к 2023 году пенсионеры составят около 30% клиентской базы», — подчеркнул управляющий областным центром.

По словам Вячеслава Ермилова, у банка есть специальные условия для пенсионеров, получающих пенсию на счет в Почта Банке. Среди них — повышенные ставки по ежемесячному начислению процентов на минимальный остаток по сберегательному счету, возможность оплачивать различные услуги без комиссии или с минимальным процентом.

Помимо этого, в банке действует специальная программа для пенсионеров — «Линия Заботы». Благодаря этому проекту люди, получающие пенсию в Почта Банке, подключены к ряду дополнительных консультационных и справочных услуг. Кроме этого, на остаток сберегательного счета клиента начисляется 6% годовых.

«Владельцам социальной карты ежемесячно возвращается 3% от стоимости товаров и услуг в аптеках, на автозаправках и транспорте», — уточнил Вячеслав Ермилов, добавив, что такая программа уже успешно действует в Вологодской и Мурманской областях, на финальной стадии внедрения — Ульяновская область.

Андрей Тарасенко отметил, что на прошлой неделе уже встречался с первым заместителем президента — председателем правления ПАО «Почта Банк» Георгием Горшковым . На встрече обсудили возможность создания социальной карты для приморцев, по ней пенсионеры, многодетные и другие льготники могли бы получать скидки на социальные товары.

«Этот проект интересен и необходим для Приморья. Тем более, что Почта Банк широко представлен в крае», — подчеркнул глава региона.

При этом Андрей Тарасенко обозначил, что необходимо тщательно проработать вопрос о предоставлении скидок пользователям социальной карты.

«Преимущества, которые банк дает в аптеках, заправках это, несомненно, хорошо. Но важно продумать и механизм предоставления скидок на продукты первой необходимости — пенсионер приходит в магазин с соцкартой и получает конкретную скидку, к примеру, на хлеб, молоко и другие продукты из социальной потребительской корзины», — заявил руководитель края.

По мнению Андрея Тарасенко, для пенсионеров края важно получать определенную, понятную скидку на продукты первой необходимости.

«Человек пришел в магазин с картой, он смотрит на ценник и понимает, какую скидку и на какие товары он сможет получить сейчас», — отметил врио губернатора.

Глава региона поручил профильным департаментам совместно с Почта Банком проработать данный вопрос. По словам Андрея Тарасенко, администрация Приморья также готова подписать соглашения с банком и торговыми сетями, закрепляющие скидки льготным категориям граждан.