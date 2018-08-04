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ЦБ нашёл в хабаровском банке «Уссури» сомнительные сделки
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ЦБ нашёл в хабаровском банке «Уссури» сомнительные сделки 

Хабаровский край сегодня 16 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Временная администрация банка «Уссури», назначенная Центробанком России после отзыва у хабаровской финансово-кредитной организации лицензии, нашла среди операций подозрительные. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе организации, в их числе вывод активов «путем уступки прав требований по кредиту юридическому лицу, имеющему сомнительную платежеспособность, с предоставлением контрагенту по сделке кредитов для погашения обязательств, а также посредством реализации недвижимого имущества с отсрочкой платежа».
— Документы о сделках бывшего руководства и собственников банка «Уссури» имеют признаки уголовно наказуемых деяний, информация направлена в Генеральную прокуратуру России, МВД и СК РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, — отмечают в пресс-службе ЦБ РФ.
Временная администрация оценила активы банка «Уссури» в сумму менее 5 млрд рублей, при этом обязательства финансово-кредитной структуры превышают ее на 300 млн рублей.
— Рассмотрение Арбитражным судом Хабаровского края заявление о признании банка «Уссури» банкротом назначено на 16 августа 2018 года, — сообщает ЦБ РФ. — Кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов на 1 мая 2018 года и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора региона.
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