Власти хотят денег от миллионов россиян

Час расплаты

Российские чиновники объявили охоту: министерства и ведомства пытаются обложить налогами и сборами ту группу россиян, которая предпочитает не высовываться и лишний раз не привлекать внимание органов государственной власти. Так называемых самозанятых граждан в России около 20 миллионов — это люди, работающие на себя: репетиторы, сиделки, няни, уборщицы, — фактически любой гражданин, который находится вне поля зрения Минтруда . Проблема в том, что власти не могут подобрать ключи к миллионам россиян — все инициативы априори невыгодны гражданам и кроме как к потере кровных не приведут. Налоговое фиаско российских властей — в материале «Ленты.ру»

Выйти из сумрака

Самозанятые граждане были в России всегда, если вы, например, продаете самогон или ремонтируете компьютеры на дому — вы самозанятый. Впервые всерьез за таких граждан взялись только в 2013 году — вице-премьер Ольга Голодец рассказала о 38 миллионах россиян, «занятных непонятно чем». Позднее, правда, оценка Голодец упала в два раза, до 20 миллионов человек. Оказалось, что в первый раз в самозанятые записали военных, силовиков и даже мам в декрете.

Для государства проблема самозанятых — это вопрос денег, эти граждане не платят налогов и страховых социальных взносов во внебюджетные фонды: Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд. При этом эти же граждане по-прежнему претендуют на пенсию и имеют право пользоваться бесплатной медициной. В свежих данных Росстата к теневому сектору экономики приписывают уже 14,2 миллиона человек (19,8 процента от всех людей трудоспособного возраста).

Правда, вопросы вызывает сама методика подсчета. Ведомство относит к теневому сектору всех, кто не работает на компанию, зарегистрированную в качестве юридического лица. Таким образом, индивидуальные предприниматели (у которых в России особый статус) вместе с их сотрудниками тоже входят в теневой сектор. Заминка в том, что все они платят налоги и страховые взносы, но все равно воспринимаются Росстатом как часть чего-то большого, непонятного и нелегального. К тому же один человек может и работать по найму на юрлицо, и заниматься бизнесом в качестве ИП (или быть его сотрудником). Кем считать таких граждан, Росстат не объясняет.

Первая попытка вывести самозанятых из тени откровенно провалилась. Власти предложили приравнять их к индивидуальным предпринимателям, а чтобы упростить регистрацию и налогообложение — ввести патентную систему. Самозанятый регистрировал ИП, покупал патент, после чего целый год мог быть спокоен за свои налоги. Однако патентная система кардинально проблемы не решала — многим самозанятым было просто невыгодно оформлять патент, для них это было очень дорого и сопряжено с дополнительными расходами.

Например, цена годового патента для репетиторов и уборщиц в Москве составляет почти 20 тысяч рублей. Резкого всплеска регистрации ИП самозанятыми не спровоцировало даже объявление налоговых каникул, которые распространялись на новые ИП. А окончательно отбить желание регистрироваться в качестве ИП вынудило требование дорогостоящего обновления кассовых аппаратов: с 2018 года абсолютно весь бизнес должен перейти на онлайн-кассы, которые моментально передают данные в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Идентификация Иванова

Законодательно закрепить понятие «самозанятых граждан» власти решились только в 2017 году и то, только после прямого поручения президента России Владимира Путина , который потребовал закрепить этот статус юридически во время послания Федеральному собранию в конце 2016 года. Желающих исполнить волю президента нашлось огромное множество. Министерство юстиции во главе с Александром Коноваловым предложило свой вариант: «граждане, осуществляющие на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц». В этот перечень не попадают, например, те, кто сдают квартиру. Предложения Минюста вызвали негодование у коллег из Минтруда, которые устроили публичную перепалку из-за документа.

Пока два ведомства спорили, ФНС пошла от противного, отмечая в своем определении, что «самозанятые граждане не являются индивидуальными предпринимателями и не могут привлекать наемных работников. Они самостоятельно организуют трудовой процесс и несут ответственность за его результаты». Глава ФНС Михаил Мишустин определил самозанятых так: это все, кто не работает по трудовому договору. Выходит, все, кто оформлен по договору гражданско-правового характера (ГПХ), к которому прибегают даже крупные работодатели, тоже относятся к этой категории.

Возможно именно слова главы ФНС подтолкнули Минтруд к разработке законопроекта, согласно которому самозанятых предложено и вовсе вывести из-под действия Трудового кодекса (ТК), если они зарегистрировали себя в качестве индивидуального предпринимателя. Правда, на этом предложение ведомства застопорилось — альтернативы ТК Минтруд не предложил.

Забавно, что предложения Минтруда и ФНС звучат уже спустя год после того, как официальный закон о статусе самозанятых вступил в силу. Формально в законе нет слова «самозанятые», возможно, именно этим и определено рвение других ведомств, однако именно этот закон максимально широко дает описание деятельности самозанятых, да и сами депутаты отмечали, что документ вводит законодательную базу для таких граждан. Закон (а это единственный формальный документ, который закрепляет статус самозанятых) наделил граждан правом «осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».

Однако депутаты, вероятно, полагали, что принятие закона решит проблему выведения самозанятых из тени, чего, конечно, не случилось. По итогам 2017 года добровольно зарегистрировали статус самозанятого только 936 человек из 15-20 миллионов. А за полтора года, согласно статистике ФНС, зарегистрированы только 1661 человека и 1790 оказанных ими услуг. Причем закон создавал дополнительные сложности даже для тех, кто и хотел бы зарегистрироваться официально.

Документ предполагал только четыре категории трудовой деятельности, которые принимались за самозанятость: няни, сиделки, домработницы, репетиторы, а весь остальной перечень должно было определить правительство. Отдельные категории могли устанавливать региональные власти. В итоге получалось так, что, например, пастух в Крыму мог получить статус самозанятого, а пастух в Краснодарском крае — нет, так как местные власти не закрепили подобный вид трудовой деятельности в качестве самозанятости. Аналогично с фотографами, ремонтниками, парикмахерами и т.д.

Это фиаско, братан

Тотальная неразбериха не помешала предоставить самозанятым двухлетние налоговые каникулы на 2017-18 годы — достаточно было зарегистрироваться в ФНС. Причем произошло это в 2016 году, то есть до того, как самозанятых оформили официально. Их даже собирались продлить на 2019-й, но дальше первого чтения в Госдуме дело не пошло, а риторика пряника сменилась на кнут.

«Не регистрируются они», — резюмировал в марте Владимир Путин. Президент решил, что все дело в бюрократических проволочках, нежелании регулярно сдавать отчетность и пообещал придумать еще более простой способ, «в один клик». Такой, чтобы регистрироваться и платить можно было при помощи обычного смартфона и специального приложения.

Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

На деле же граждане просто не видят смысла регистрироваться и выходить из тени — зачем раскрывать себя перед налоговой, которая заберет часть чистого, пусть и серого дохода? Вдобавок непонятно, как власти будут доказывать факт «незаконной самозанятости» — статьи за подобную деятельность нет, а механизма доказать, что доходы получены именно от нее у властей пока еще нет. Вдобавок люди просто не понимали, чего ждать после окончания налоговых каникул: либо патентная система по примеру ИП, либо обычный НДФЛ, либо какие-то специальные налоги — определенности нет.

Мы подошли из-за угла

Продолжение налоговых каникул, видимо, откладывается. Сперва Минфин , а после ФНС предложили свои системы налогообложения самозанятых, которые должны заработать уже в 2019 году. Минфин анонсировал принципиально новый налог — на профессиональный доход (НПД).

«Мы будем предлагать новый специальный налог — налог на профессиональный доход. Это доход, который получает человек, не привлекая дополнительных работников. Мы предлагаем, чтобы ставка налога составляла 3 процента, если оказание услуг идет физическим лицам, и 6 процентов, если — юридическим», — объяснял замминистра Илья Трунин.

Позднее, правда, Минфин поправил сам себя, снизив размер прямого налога, зато добавив к ним отчисления во внебюджетные фонды. В итоге формально получилось, что налоговая нагрузка на самозанятых снизилась, а реально — только выросла. В итоге ставка НПД составила 2,5 процента в случае оказания услуги физическому лицу и 4,5 процента, если работа выполнялась для юрлица. Вдобавок к ним самозанятый будет вынужден уплатить 1,5 процента со сделки страховых взносов.

Однако ФНС этого показалось мало, служба допускает, что вновь завышенные ставки могут еще подрасти и превысить 4 и 6 процентов с дохода соответственно. Единственное что, 1,5 процента они теперь предлагают отчислять не в два страховых фонда, а только в один — медицинского страхования.

В качестве еще одного «пряника» ФНС допускает освобождение от подачи самозанятыми налоговой отчетности, правда, не очень понятно, зачем она вообще будет нужна, если все деньги самозанятого налоговая будет видеть через то самое приложение, которое рекламировал Владимир Путин. Приложение, кстати, должно сэкономить самозанятым расходы на онлайн-кассу, для них она будет не нужна.

Для самих предпринимателей оставят один реальный пряник — налоговый вычет в размере 30 тысяч рублей. Власти рассчитывают, что в этот раз стимулом к выходу из тени станут сами клиенты самозанятых — им тоже пообещали налоговый вычет — 1,5 процента из уплаченного самозанятым НПД. То есть, если вы купили услугу у самозанятого за 1000 рублей, 40 рублей предприниматель заплатит налогов и сборов, из которых 25 рублей составит НПД, а 15 — отчисления в страховые фонды. Ваш налоговый вычет составит 1,5 процента от 25 рублей, то есть 38 копеек. максимальная сумма такого вычета составит 10 тысяч рублей в год. Минфин всерьез думает, что это достойный стимул просить у самозанятых чеки за оказанные услуги.

Реализовать подобную систему ведомство намерено уже в 2019 году, правда, распространить ее на всю страну Минфин не планирует. Для этого выбраны четыре пилотных региона — Москва, Татарстан, Московская и Калужская области. Самозанятые из других регионов же все это время будут пребывать в правовом вакууме.

Собирай и влавствуй

За время работы пилотного проекта власти, вероятно, намерены обкатать систему выявления самозанятых, которые все равно не пожелают выходить из тени. Для этого и ФНС, и Минтруд стремятся получить доступ ко всем финансовым данным всех россиян, это позволит им в режиме онлайн выявлять самозанятых (и не только) и требовать отчитаться о тех или иных поступлениях на счет.

Причем если ФНС завуалированно объясняет необходимость нарушения банковской и налоговой тайны — «стремлением по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности», то Минтруд прямым текстом говорит, что хочет выявлять таким образом самозанятых.

Но даже это не избавит от трудностей при сборе нового налога. Государство ничего не сможет сделать, если зарегистрировавшийся по всем правилам человек будет принимать к оплате только наличные или же выписывать чек только на часть покупок и услуг. В то же время, гражданам, получившим разовый доход, будет сложно доказать, что они не собираются заниматься бизнесом на постоянной основе.

Перспектив никаких

Пока Минфин и ФНС предлагают свои варианты обложения новым налогом, Минюст по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева вернулся к азам — ведомство подготовило законопроект о правовом статусе самозанятых. К ним предлагается относить граждан, работающих без права найма, которые оказывают услуги, выполняют работы или продают продукцию собственного производства другим физическим лицам (и только им). О клиентах-компаниях, которые предусмотрены в планах Минфина, не говорится ни слова. Кроме того, самозанятых хотят приравнять к субъектам малого и среднего предпринимательства, включив в соответствующий закон.

Война за обложение налогом 20 миллионов россиян далека от окончания, в начале августа в нее активно включился министр экономического развития Максим Орешкин , который предложил лишить самозанятых достойной пенсии. По его мнению, эти люди должны думать о своей старости самостоятельно, а государство должно обеспечить им только социальный минимум.

«Если человек готов сам копить, зарабатывать, то надо создавать те механизмы, которые позволили бы ему увеличить уровень своей социальной пенсии», — отметил чиновник.

Всем заинтересованным сторонам еще только предстоит договориться между собой, чтобы попытаться разработать единый понятный и удобный порядок уплаты налога. Все текущие попытки вывести 20 миллионов россиян из тени закончились откровенным провалом. Новые предложения чиновников пока нацелены на повторение этого «успеха».