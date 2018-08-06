Бороться с кредиторами россиянам поможет финансовый омбудсмен

О законах, которые помогут защитить интересы российских граждан и предпринимателей в непростых денежно-имущественных отношениях с кредитными и страховыми организациями, а большому бизнесу позволят получить источник инвестиций, в пресс-центре « Парламентской газеты » рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Компромисс без суда

Принятые Госдумой в весеннюю сессию законы создают уникальные правовые механизмы, позволяющие гораздо быстрее и эффективнее решать финансовые проблемы россиян, уверен Анатолий Аксаков. Первым из таких парламентарий называет закон о финансовом омбудсмене, подписанный Президентом России 4 июня. Документ вступает в силу спустя 90 дней, но оценить его будущий положительный эффект можно уже сейчас.

Сегодня, чтобы урегулировать имущественные споры с финансовыми организациями, граждане вынуждены обращаться в суд. Нововведение значительно упрощает процедуру — проблемы можно решить в досудебном порядке, совершенно бесплатно обратившись к финомбудсмену, вердикт которого будет обязателен к исполнению всеми финансовыми институтами. Однако у конфликтующих сторон в случае несогласия с решением остаётся возможность обжаловать его в суде.

«Сначала в сферу полномочий финомбудсмена войдут страховые компании, в 2020 году микрофинансовые организации, в 2021 году кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, кредитные организации и негосударственные пенсионные фонды», — пояснил депутат.

По прогнозам экспертов, свои проблемы в упрощённом порядке будут решать сотни тысяч соотечественников.

Процедура позволит запустить процесс медиации, когда клиент и кредитная организация смогут находить компромиссное решение без привлечения судебных органов. По прогнозам экспертов, свои проблемы в упрощённом порядке будут решать сотни тысяч соотечественников.

Страховщикам подготовили санацию

На рынке страховых услуг также ожидаются серьёзные перемены. Этот сектор экономики затрагивает интересы гораздо большего количества людей, чем банковский. Но если для банков год назад был принят специальный закон, позволяющий в отношении проблемных кредитных организаций вводить процедуру санации и восстанавливать её платёжеспособность, то для страхового рынка этот механизм появился только сейчас.

Документ был принят весной. Автор инициативы Анатолий Аксаков считает, что мера серьёзно повлияет на развитие страхового бизнеса в России.

«Механизм санации страховщиков в целом аналогичен разработанному и принятому в прошлом году механизму санации банков. Управляющая компания будет одна — и для банков, и для страховых компаний, а фонды санации — разные. При этом государство гарантирует защиту интересов пользователей страховых услуг, поэтому деятельность санируемой страховой компании прерываться не будет», — сказал депутат в пресс-центре «Парламентской газеты».

Фонд консолидации страхового сектора, который создаётся за счёт средств Центробанка , сможет приобретать доли (не менее 75 процентов) в тех страховых компаниях, которым необходимо оздоровление. Фонд будет предоставлять им субординированные займы, сможет также приобретать или отчуждать имущество санируемых компаний.

Государство гарантирует защиту интересов пользователей страховых услуг, поэтому деятельность санируемой страховой компании прерываться не будет.

Все средства, которые фонд потратит на санацию страховщика, будут рассматриваться как кредит сроком на 20 лет по ставке 0 процентов. Кроме того, Центробанк получит право отзывать лицензию у страховых компаний, если страховщик в течение года существенно нарушил требования к финансовой устойчивости.

Малый бизнес пропустили вперёд

В отличие от физических лиц, которым закон гарантирует в случае банкротства банка возврат вкладов до 1,4 миллиона рублей, малые предприятия такого реально действующего механизма защиты своих интересов до последнего времени не имели. Теперь он есть. Закон, распространяющий систему страхования на денежные средства малых предприятий, в том числе микропредприятий, в банках вступит в силу с 1 января 2019 года.

«Многие предприниматели, к сожалению, лишились денег при отзыве лицензии у кредитных организаций, где находились их счета, поскольку они стоят в третьей очереди на конкурсную массу. И если вкладчики свои сбережения получают, то денег для возмещения потерь малому бизнесу зачастую уже не остаётся. К тому же это долгая история. Реально претендовать на возмещение малые предприятия могут только через год», — пояснил депутат.

Максимальную сумму компенсации, как и в случае с физлицами, законодатели установили на уровне 1,4 миллиона рублей. Если учесть, что остатки на счетах предприятий не превышают 300 тысяч рублей, то, по мнению Аксакова, мера позволит защитить подавляющую часть малого бизнеса.

«Фабрика» для большого бизнеса

Наибольшую экономическую отдачу от инициатив, которые прошли через Комитет Госдумы по финрынку, Анатолий Аксаков ожидает от закона о синдицированном кредитовании и поправок, касающихся деятельности Внешэкономбанка (ВЭБ).

«Законы позволят запустить фабрику проектного финансирования на базе ВЭБ, куда будут отобраны и «упакованы» до требований банка перспективные проекты. Потом на основе частно-государственного партнёрства к процессу подключатся коммерческие банки, которые объединят свои ресурсы, создадут синдикат и профинансируют проект. Рассчитываю, что благодаря этой фабрике страна получит взрывной эффект по инвестированию, и те 30 триллионов рублей, которые сейчас находятся на депозитах предприятий, вольются в экономику России», — спрогнозировал парламентарий.

Аксаков пояснил, что в рамках «фабрики» уже утверждены направления финансирования инвестиционных проектов. По данным Минфина, в федеральном бюджете на 2018 год на эти цели предусмотрено 828 миллионов рублей.

Прогнозируемый объём рынка страховых услуг в России

2018 год 1,412 триллиона рублей

2019 год 1,589 триллиона рублей

2020 год 1,759 триллиона рублей

2021 год 2,010 триллиона рублей 2022 год 2,288 триллиона рублей