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Россиян ждет рост тарифов ЖКХ
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Россиян ждет рост тарифов ЖКХ 

Рамблер 13 часов назад
Убытки коммунальщиков от повышения налога на добавленную стоимость предложили компенсировать за счет рядовых россиян, сообщают «Известия».
По информации издания, соответствующее предложение озвучила ассоциация «ЖКХ и городская среда» в письме министру строительства Владимиру Якушеву. В ассоциации уверены, что повышение НДС до 20% станет причиной 100-миллиардных убытков коммунальщиков уже в 2019 году, и просят в связи с этим увеличить тарифы ЖКХ на 4%.
В пресс-службе Минстроя изданию подтвердили, что уже обсуждают рост тарифов с 1 января будущего года, так как озвученные ассоциацией опасения реальны.
С коллегами согласились и в Министерстве экономического развития, а гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин подчеркнул, что «сами услуги» не подорожают, потому что вырастет лишь налог, включенный в платежную квитанцию.
Макрушин добавил, что «размер платежки» все же вырастет на 2%, однако коммунальщики ничего на этом не заработают.
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