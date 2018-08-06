Россиян ждет рост тарифов ЖКХ

Убытки коммунальщиков от повышения налога на добавленную стоимость предложили компенсировать за счет рядовых россиян, сообщают «Известия».

По информации издания, соответствующее предложение озвучила ассоциация «ЖКХ и городская среда» в письме министру строительства Владимиру Якушеву. В ассоциации уверены, что повышение НДС до 20% станет причиной 100-миллиардных убытков коммунальщиков уже в 2019 году, и просят в связи с этим увеличить тарифы ЖКХ на 4%.

В пресс-службе Минстроя изданию подтвердили, что уже обсуждают рост тарифов с 1 января будущего года, так как озвученные ассоциацией опасения реальны.

С коллегами согласились и в Министерстве экономического развития, а гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин подчеркнул, что «сами услуги» не подорожают, потому что вырастет лишь налог, включенный в платежную квитанцию.

Макрушин добавил, что «размер платежки» все же вырастет на 2%, однако коммунальщики ничего на этом не заработают.