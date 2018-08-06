Россиянам пообещали дешевые денежные переводы

Комиссия за денежные переводы по номеру мобильного телефона в Системе быстрых платежей (СБП), разрабатываемой Центробанком , будет ниже, чем при обычных переводах по банковским картам. Об этом сообщает газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева.

По информации издания, банки будут платить ЦБ за перевод фиксированную сумму — она в свою очередь будет делиться между банком отправителя и банком получателя средств. На данном этапе регулятор хочет брать комиссию в размере восьми рублей за операцию, однако окончательная сумма будет определена позже.

Сейчас стоимость карточного перевода составляет в среднем около 50 рублей, при этом за операцию платит только отправитель. Представители отрасли считают, что если стоимость перевода в СБП для банков будет всего восемь рублей, то и для клиентов тарифы будут ниже.

Ранее сообщалось, что Сбербанк Тинькофф Банк тестируют систему переводов между картами банков по номеру мобильного телефона клиента. Сейчас такие операции доступны у обоих банков, но пересылать деньги по номеру телефона можно только внутри каждого из них. Предполагается, что комиссия будет составлять один процент от суммы перевода.

Системе быстрых платежей будет запущена в рабочей версии 1 января 2019 года, она позволит осуществлять переводы между физическими лицами на счета в любых банках с мобильного телефона.