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Россиянам пообещали дешевые денежные переводы
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Россиянам пообещали дешевые денежные переводы 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Комиссия за денежные переводы по номеру мобильного телефона в Системе быстрых платежей (СБП), разрабатываемой Центробанком, будет ниже, чем при обычных переводах по банковским картам. Об этом сообщает газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева.
По информации издания, банки будут платить ЦБ за перевод фиксированную сумму — она в свою очередь будет делиться между банком отправителя и банком получателя средств. На данном этапе регулятор хочет брать комиссию в размере восьми рублей за операцию, однако окончательная сумма будет определена позже.
Сейчас стоимость карточного перевода составляет в среднем около 50 рублей, при этом за операцию платит только отправитель. Представители отрасли считают, что если стоимость перевода в СБП для банков будет всего восемь рублей, то и для клиентов тарифы будут ниже.
Ранее сообщалось, что Сбербанк и Тинькофф Банк тестируют систему переводов между картами банков по номеру мобильного телефона клиента. Сейчас такие операции доступны у обоих банков, но пересылать деньги по номеру телефона можно только внутри каждого из них. Предполагается, что комиссия будет составлять один процент от суммы перевода.
Системе быстрых платежей будет запущена в рабочей версии 1 января 2019 года, она позволит осуществлять переводы между физическими лицами на счета в любых банках с мобильного телефона.
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Комментарии9  Ещё 5 источников 
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