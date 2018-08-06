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Названы города Крыма с дешевыми квартирами
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Названы города Крыма с дешевыми квартирами 

dom.lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Крыму самое недорогое строящееся жилье предлагается покупателям в Керчи: средняя стоимость квадратного метра в местных новостройках равна 57,5 тысячи рублей, а цена среднестатистической квартиры едва превышает три миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» в понедельник, 6 августа.
На втором месте в списке крымских курортов с демократичными ценами на жилье расположилась Феодосия, где «квадрат» в строящихся домах стоит 59 тысяч рублей, а квартира — 3,6 миллиона рублей. Третья позиция досталась удаленному от моря Симферополю (71 тысяча за квадратный метр, 4,6 миллиона за квартиру).
Самой дорогой оказалась новая недвижимость в Ялте: 117 тысяч рублей за квадратный метр и восемь миллионов за лот в среднем. Высокий уровень цен — от 4,9 миллиона до 5,6 миллиона за квартиру — зафиксирован и в новостройках Гурзуфа, Алушты и Массандры.
В Севастополе за квартиру в новом доме просят в среднем 4,5 миллиона рублей, в Евпатории — четыре миллиона, в Судаке — 3,9 миллиона рублей, подсчитали аналитики.
В апреле 2018-го глава Крыма Сергей Аксенов запретил чиновникам выдавать строительным компаниям разрешения на возведение жилья в прибрежной зоне Черного моря. По мнению Аксенова, у воды необходимо строить только новые гостиницы, санатории и другие объекты курортной инфраструктуры.
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