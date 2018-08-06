Сбор банками биометрии клиентов забуксовал

Сбор биометрических данных и представление дистанционных банковских услуг с их помощью пока показывают свою несостоятельность. Собираются данные крайне медленно, а идентификация новых клиентов с помощью мобильных устройств и вовсе не реализована.

В связи с тем, что сбор биометрических данных идет не теми темпами, которых ожидал ЦБ РФ , в пятницу в Центробанке состоялось закрытое совещание, посвященное этому вопросу. В нем, как рассказали "Коммерсанту" присутствовавшие на совещании, приняли участие 15 банков, а также представители ЦБ РФ и "Ростелекома".

Сбор биометрических данных населения стартовал в банках в начале июля. Как ранее заявляла первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова , со 2 июля около 400 отделений банков в 140 городах должны собирать биометрические данные, к концу года — 20% банков в 4 тыс. отделений. Однако, по данным "Ростелекома", по состоянию на 2 августа биометрические данные представляют в Единую биометрическую систему (ЕБС) 14 банков с отделениями в 121 городе. В ЕБС по состоянию на 2 августа имеются данные всего 1,2 тыс. человек.

По словам собеседников "Ъ", в рамках встречи и.о. главы департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин отметил, что в банках не реализована до сих пор возможность предоставления финансовых услуг с мобильных устройств.

"Причем даже в тех кредитных организациях, кто сделал упрощенную идентификацию и должен был бы эти услуги предоставлять, — рассказал газете один из участников встречи. — При этом у вендоров уже есть соответствующие приложения, необходимо их лишь интегрировать в системы банков".

В завершении встречи И. Зимин призвал банки "ускориться".

Банки, со своей стороны, поведали ЦБ о проблемах технического характера, которые мешают им выполнить это пожелание. В частности, это отсутствие четкого перечня оборудования, которое должно быть использовано при сборе биометрии. Один из присутствовавших на встрече банкиров рассказал, что их кредитная организация приобрела оборудование, снимала биометрию, но в итоге данные оказались непригодными для использования. Банкиры предложили ЦБ утвердить конкретный перечень оборудования нормативным документом, чтобы исключить подобные случаи.

Впрочем, ускориться банкам мешают не столько технические проблем, сколько экономические.

"Для того чтобы банки активно внедряли сбор биометрических данных, необходимо два условия, — рассуждает предправления СДМ-банка Максим Солнцев. — Первое — это максимальное количество человек, уже зарегистрированных в ЕБС, банки будут охотнее нести расходы на биометрию, если это позволит привлечь много новых клиентов".

Второй момент, по его словам, это — доступность решений для снятия биометрических данных, сейчас же дороговизна оборудования плюс крайне небольшое количество человек в ЕБС делают участие в проекте, по крайней мере на первых этапах, экономически нецелесообразным.

Кроме того, многие кредитные организации при планировании бюджетов на 2018 год просто не заложили расходы на биометрию. Между тем, по оценкам экспертов, оснащение одного рабочего места для снятия биометрических данных обходится кредитной организации минимум в 5 млн руб.

Учитывая, что регулятор пока лишь призывает банки ускориться, но не грозит им санкциями, ожидать изменения ситуации вряд ли стоит. В письме от 28 июня ЦБ обещал не штрафовать банки до конца года за отсутствие отделений, оборудованных под сбор биометрии.