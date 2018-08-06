Кранбанк уменьшил доходность по «Пенсионной» карте 

Кранбанк снизил процент начисления на остаток средств по «Пенсионной» карте, выпускаемой в категории «Мир Классическая». Теперь на остаток по данному продукту начисляются 5% годовых, а не как раньше, 6,25% годовых. Карта оформляется лицам, достигшим пенсионного возраста либо при предъявлении пенсионного удостоверения или справки о назначении пенсии.
«Новая ставка является средней на рынке «пенсионных» банковских карт. Преимуществом по-прежнему остается то, что банк не устанавливает ограничений по сумме остатка и не требует поддержания безналичного оборота на определенном уровне», — добавляет эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.
Продуктовый виджет
Плата за выпуск и годовое обслуживание не взимается. Бесплатно снять наличные с карты можно в банкоматах и ПВН банка. В банкоматах и ПВН Промсвязьбанка комиссия составит 0,4%, минимум 20 рублей, в устройствах иных банков — 1,2%, но не менее 120 рублей. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.