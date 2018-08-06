Ещё
Кранбанк уменьшил доходность по «Пенсионной» карте
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.05
–0.26 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Кранбанк уменьшил доходность по «Пенсионной» карте 

Банки.ру 6 часов назад
Кранбанк снизил процент начисления на остаток средств по «Пенсионной» карте, выпускаемой в категории «Мир Классическая». Теперь на остаток по данному продукту начисляются 5% годовых, а не как раньше, 6,25% годовых. Карта оформляется лицам, достигшим пенсионного возраста либо при предъявлении пенсионного удостоверения или справки о назначении пенсии.
«Новая ставка является средней на рынке «пенсионных» банковских карт. Преимуществом по-прежнему остается то, что банк не устанавливает ограничений по сумме остатка и не требует поддержания безналичного оборота на определенном уровне», — добавляет эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.
Продуктовый виджет
Плата за выпуск и годовое обслуживание не взимается. Бесплатно снять наличные с карты можно в банкоматах и ПВН банка. В банкоматах и ПВН Промсвязьбанка комиссия составит 0,4%, минимум 20 рублей, в устройствах иных банков — 1,2%, но не менее 120 рублей. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.
Банки.ру: последние новости
ЦБ: средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в июне составила 9,48 % Вкладчики Газбанка в первый день выплат получили 40% общего объема страховки ФорБанк предлагает бизнесу услуги лизинга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени105
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую3
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение