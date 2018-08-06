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Что спасет россиян от роста тарифов ЖКХ
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В Госдуме рассказали, что спасет россиян от роста тарифов ЖКХ из-за НДС 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Глава комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ рассказала НСН о предельном индексе и бюджетной ответственности регионов.
Минэкономразвития предложило учесть двухпроцентное повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. Причиной такого инициативы называется опасение ухудшения финансового состояния ресурсоснабжающих организаций. По подсчетам специалистов в 2019 году потери коммунальщиков из-за роста НДС могут достигнуть ста миллиардов рублей, пишут Дни.ру. Примечательно, что подорожания жилищно-коммунальных услуг не ожидается, так как увеличится только величина налога, включенного в платеж, передает RT.
>> Россиян ждет рост тарифов ЖКХ
Как отметила в эфире НСН председатель комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская, каких-либо изменений стоимости коммунальных услуг до начала следующего года ждать не стоит. По ее словам, от увеличения платежек за ЖКХ россиян защитит так называемый предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги, установленный на 2018 год на уровне 4 процентов.
«Нужно помнить о том, что у нас существует предельный индекс, который установлен на федеральном уровне. Сумма всех коммунальных услуг не может превысить этот предел, то есть если они поднимут на воду плату и это будет уже на пределе, то на остальные услуги они не смогут принять такие решения. Дело в том, что тарифы определяют все-таки главы субъектов федерации. Ситуация должна корректироваться в зависимости от ситуации в регионе, ведь рост платежей сказывается и на бюджете тоже, потому что нужно больше средств выделять на льготы, на субсидии, которые все идут из бюджета субъекта федерации. Предельный индекс все-таки защищает. Посмотрим, что будет в следующем году, но пока они поменять ничего не смогут, потому что новая 20-процентная ставка НДС вступит в силу с нового года. Пока мы живем в старом статусе», — разъяснила Хованская.
Глава думского комитета по жилищному строительству и ЖКХ добавила, что предельный индекс никому не позволено превышать, вне зависимости от изменений налогов, так как речь идет, в том числе, о сокращении уровня бедности населения, прописанного в майском указе президента. По словам Хованской, повышение ЖКХ-платежей может увеличить число граждан, нуждающихся в субсидиях и другой адресной помощи, а это, в свою очередь, может помешать снижению бедности среди россиян. Напомним, закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость накануне подписал президент России Владимир Путин. Так с 1 января 2019 года НДС вырастет с 18 до 20 процентов, пишет Газета.ру.
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