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Мошенники массово атакуют калининградцев звонками с фальшивых номеров банка
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Мошенники массово атакуют калининградцев звонками с фальшивых номеров банка 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
В Калининграде активизировались мошенники, которые «атакуют» владельцев банковских карт с фальшивых номеров финансовых учреждений, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Калининградцам поступают звонки с номера, начинающегося с цифр 8 (800). Представители якобы одного из крупнейших банков России просили продиктовать данные с банковских карт и трёхзначный код с обратной стороны пластика.
Так, уловку мошенника 6 августа попалась жительница Калининграда. С ее карты было снято 57 тысяч рублей. Еще один 27-летний житель областного центра лишился 210 тысяч рублей.
«Всего на территории города Калининграда произошло 7 подобных случаев», — отметили в МВД.
В полиции напоминают, что сотрудники банков имеют право спросить только 4 последних цифры 16-тизначного номера вашей карты на лицевой стороне и ничего более.
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