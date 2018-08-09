Мошенники массово атакуют калининградцев звонками с фальшивых номеров банка

В Калининграде активизировались мошенники, которые «атакуют» владельцев банковских карт с фальшивых номеров финансовых учреждений, сообщает пресс-служба регионального управления МВД

Калининградцам поступают звонки с номера, начинающегося с цифр 8 (800). Представители якобы одного из крупнейших банков России просили продиктовать данные с банковских карт и трёхзначный код с обратной стороны пластика.

Так, уловку мошенника 6 августа попалась жительница Калининграда. С ее карты было снято 57 тысяч рублей. Еще один 27-летний житель областного центра лишился 210 тысяч рублей.

«Всего на территории города Калининграда произошло 7 подобных случаев», — отметили в МВД.

В полиции напоминают, что сотрудники банков имеют право спросить только 4 последних цифры 16-тизначного номера вашей карты на лицевой стороне и ничего более.