Получить льготу по «коммуналке» станет проще

С 7 августа у российских граждан отпадает необходимость в получении справки о составе семьи, без которой прежде невозможно было оформить субсидию на оплату ЖКХ. При подаче заявления о предоставлении социальной льготы теперь можно самостоятельно декларировать состав семьи. При этом за уполномоченными органами остаётся право проводить выборочные проверки по установлению достоверности сведений. В случае обнаружения подтасовки фактов информация о «злоумышленниках» будет передаваться в полицию.

Снимаем лишнюю головную боль

Прежде для получения справки о составе семьи необходимо было обращаться в управляющую компанию или ЖЭК и терять порой до нескольких дней на её получение. Проволочки в оформлении документа не всегда были следствием неповоротливости коммунальщиков. В отдельных случаях закон обязывал граждан документально подтверждать причины изменения состава семьи, а в случае разногласий с её членами, проживающими совместно с заявителем, надлежало ещё и представлять копии судебных актов о признании родственников родственниками.

Понятно, что такой замысловатый порядок субсидирования заметно осложнял процесс, а также создавал затруднения при принятии решения о предоставлении мер социальной поддержки. Поэтому в кабмине решили его поправить. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в июле постановление №871, которое существенно упростило процедуру. Нововведение вступает в силу 7 августа.

Согласно документу, граждане теперь не обязаны предоставлять в соцслужбу справки о составе семьи, а могут самостоятельно при подаче заявления о предоставлении субсидии задекларировать всех своих родственников.

При этом у уполномоченных органов остаётся право проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, в том числе направлять запросы в управляющие компании, ТСЖ и т.д.

Выявленных в ходе проверки обманщиков, помимо неприятных объяснений с органами соцзащиты и полицией, ожидают административные санкции в соответствии с действующим законодательством. Правда, если выяснится, что граждане действовали без злого умысла, то меры воздействия будут смягчены: их просто обяжут вернуть в казну ранее полученную компенсацию по жилищно-коммунальным платежам.

Кто и где может получить субсидию

В соответствии с Жилищным кодексом субсидии предоставляются малоимущим гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю расходов на эти цели в совокупном доходе семьи. Сегодня предельный федеральный порог, превышение которого по закону позволяет обращаться за субсидией, составляет 22 процента.

Однако в некоторых российских регионах, например в Москве, на соцподдержку может претендовать и человек, который тратит на «коммуналку» всего 10 процентов от совокупного дохода семьи. Законом разрешено снижать предельную цифру по усмотрению властей субъектов Федерации.

Важное условие, без которого не получить компенсацию расходов, — отсутствие задолженности по квартплате и услугам ЖКХ.

Согласно действующим нормам, на субсидию могут претендовать не только собственники жилья, но и граждане, проживающие в государственных и муниципальных квартирах, квартиросъёмщики в частном жилом секторе и члены жилищно-строительных кооперативов.

Оформить субсидию можно в нескольких местах: органах соцзащиты населения, МФЦ, Центре жилищных субсидий и на сайте Госуслуги.

После оформления заявки чиновникам даётся 10 дней, чтобы её одобрить или отказать. В случае положительного решения, субсидию могут назначить уже с того месяца, когда были поданы документы, если соискатель успел это сделать до 15-го числа. Если документы принесли позже, субсидию назначат только со следующего месяца.

Какие нужны документы для начисления субсидии:

заявление о назначении субсидии; копии паспортов всех, зарегистрированных в квартире; документ, подтверждающий право собственности на жильё или договор социального найма; справка из БТИ о размере жилой площади; справка, подтверждающая отсутствие задолженности за услуги ЖКХ; СНИЛС всех зарегистрированных в квартире; пенсионные удостоверения собственника и других пенсионеров, проживающих в квартире (для пенсионеров); справки, подтверждающие семейное родство; точные банковские реквизиты для перечисления средств; справка о доходах за полгода всех людей, зарегистрированных в квартире.

Кому в 2018 году положена льгота. Федеральный список льготников:

компенсация 50 процентов платы за жильё и коммунальные услуги предусмотрена для участников (и инвалидов) Великой Отечественной войны (а также для членов семей погибших участников и инвалидов войны), людей, подвергшихся радиационной атаке, военнослужащих, получивших инвалидность во время исполнения служебных обязанностей, жителей блокадного Ленинграда; компенсация 50 процентов платы за коммунальные услуги и жильё, арендуемое по договору социального найма у государства или муниципалитета, предусмотрена для пенсионеров, имеющих инвалидность; компенсация 50 процентов платы за коммунальные услуги и 100 процентов платы за жильё предусмотрена для Героев Социалистического Труда (при этом пенсионеры могут отказаться от льготы и получать ежемесячную денежную надбавку к пенсии). компенсация 100 процентов платы за коммунальные услуги и жильё предусмотрена для Героев Советского Союза или России, а также полным кавалерам ордена Славы.

В регионах список льготников расширен следующими категориями:

многодетные и малообеспеченные семьи; дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения; пенсионеры; ветераны труда; несовершеннолетние узники концлагерей; работники тыла во время ВОВ; сотрудники бюджетных организаций; репрессированные граждане.