Бесконтактный бой

Думать про страхование в онлайне все еще непривычно. Между тем линейка продуктов, которые можно купить через Интернет, быстро расширяется. Да и получить возмещение уже можно без встречи со страховой.

Сами страховщики уверены, что, несмотря на нынешнюю мизерную долю онлайна в общих продажах, этот канал ждет большое будущее. И случится это, когда дорастет до страхования нынешнее поколение 15—20-летних, которые буквально живут в Сети. И тогда в выигрыше окажутся те игроки рынка, которые уже сейчас уделяют большое внимание Интернету и мобильным приложениям.

Банки.ру подготовил хит-парад «интернет-премьер» 2018 года — того, что впервые появилось в сетевом формате у российских страховщиков в последние семь месяцев.

Продуктовый виджет

Классическое ДМС для физических лиц ( «Ингосстрах»

В июле «Ингосстрах» запустил продажи на собственном сайте классической программы добровольного медицинского страхования (ДМС) для физических лиц, рассчитанной на массовый сегмент клиентов всех регионов России. До этого страховщики в основном предлагали сервисные опции по ДМС: доступная онлайн электронная версия полиса, онлайн-запись к врачу (ее первым предложила компания «АльфаСтрахование» ), поиск через мобильное приложение ближайшего к дому медицинского учреждения с необходимым набором услуг («АльфаСтрахование»).

Теперь для получения полиса не потребуется посещать офис или отправлять документы в компанию, заключить договор можно онлайн. Страховой полис «Ингосстраха» может быть оформлен сроком на один год и включает базовую опцию «поликлиника». Покрытие можно расширить самостоятельно за счет услуг скорой помощи и стационара при экстренной госпитализации, стоматологического обслуживания, а также аптечного обеспечения. Максимальный лимит — 3 млн рублей (по оценкам компании, покроет более 95% запросов клиентов в данном сегменте).

После введения данных застрахованного, выбора опций и региона, а также оплаты полис будет направлен на e-mail клиента, размещен в его личном кабинете и мобильном приложении, а также отправлен в медицинские учреждения. Кроме того, для ряда регионов необходимо еще заполнить простой медицинский опросник о наличии или отсутствии болезней.

Телемедицина, вызов врача на дом, линия психологической помощи, массаж и физиотерапия, лабораторные и инструментальные исследования любой сложности (по назначению врача) включены в любую версию полиса.

«Предлагая новый продукт, мы хотим показать нашим клиентам, что ДМС может быть простым, понятным, удобным и, самое главное, доступным. Мифы о дороговизне полиса ДМС у наших клиентов развеются сразу после расчета его стоимости на нашем сайте», — комментирует директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Андрей Копыток.

Страхование ответственности владельцев дронов («АльфаСтрахование»)

Полис страхования предназначен для корпоративных клиентов и покрывает риск нанесения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. Стоимость полиса, созданного по запросу корпоративных клиентов, зависит от ряда факторов: цели и интенсивности использования летательного аппарата, опыта оператора, маршрута полетов и т. д. Средний лимит страхования составляет 1 млн рублей.

Страхование от мошенничества с банковскими картами при доставке их курьерами («Зетта Страхование»)

Пилот запущен в апреле 2018 года. Особенностью продукта является то, что оформить полис можно полностью дистанционно и мгновенно. В процессе выдачи карты клиенту курьером банка полис можно оформить через мобильное приложение партнера (IBOX). Если клиент согласен, оплата производится онлайн, а полис мгновенно доставляется на указанный адрес электронной почты.

«Мы стараемся экспериментировать с новыми каналами продаж, опираясь на нашу продуктовую и технологическую гибкость. Сегодня этот проект апробируется на территории нескольких российских регионов. В случае успеха проекта мы планируем охватить всю страну и предложить включиться в проект другим нашим банкам-партнерам», — рассказывает генеральный директор компании «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов

Защита виртуального кошелька («Зетта Страхование»)

В январе 2018 года запущен страховой продукт, позволяющий защитить деньги клиента в сервисе «Кошелек МТС Деньги». Возмещению в сумме до 10 тыс. рублей подлежат средства клиента, похищенные с применением способов интернет-мошенничества. Территория страхования — вся Россия, а клиентами компании стали пользователи «Кошелька МТС Деньги».

«Угроза киберрисков возрастает. Поэтому, уверен, нам удалось предложить своевременное решение, которое все более и более будет востребовано рынком. Мы учли даже такие специфические риски, как хищение средств с помощью методов социальной инженерии», — говорит генеральный директор ООО «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов.

Страхование ответственности арендаторов («Ингосстрах»)

Покупка и оплата полиса возможна через сайт компании. При аренде коммерческой недвижимости арендатор несет ответственность перед собственником помещения, другими арендаторами, посетителями и иными лицами за ошибки и упущения, приведшие к причинению вреда. Полис покрывает все эти риски. Арендатор коммерческой недвижимости может мгновенно рассчитать стоимость и получить полис страхования с учетом индивидуального лимита ответственности (страховой суммы), установленного в договоре аренды по конкретному объекту.

При наступлении страхового случая по полису покрывается реальный ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества; расходы, необходимые для восстановления здоровья; потерянный заработок на период утраты трудоспособности; часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении; расходы на погребение.

Кроме того, покрываются необходимые и целесообразные расходы по уменьшению убытков от страхового случая; согласованные со страховщиком необходимые и целесообразные расходы на оказание юридической помощи (оплата услуг адвокатов), а также расходы по предварительному выяснению обстоятельств страхового случая и оценке причиненного вреда, расходы на оплату услуг экспертов.

Онлайн-полис болельщика («Либерти Страхование»)

Перед чемпионатом мира по футболу компания совместно с партнером — «Черехапа Страхованием» запустила проект по продажам полисов ВЗР иностранным туристам. Целевыми аудиториями были две группы клиентов:

— болельщики, которым мы предлагали купить полис при заказе FanID на международном сайте визовых центров VFSglobal;

— иностранцы, которые получают визу в Россию через визовые центры РФ в разных странах (более 20).

«Проект по страхованию иностранных туристов показал свою эффективность и с успехом продолжается», — сообщил заместитель генерального директора «Либерти Страхование» Андрей Шарков

Soft-телематика в каско («АльфаСтрахование»)

Компания впервые предложила альтернативу традиционным телематическим устройствам — их функции выполняет мобильное приложение. К концу года компания планирует запустить поминутное каско (продукт каско On-demand), которое позволяет включить действие защиты каско в момент, когда клиент садится за руль, и выключить, когда движение окончено. В паузах между поездками автоматически действует защита от угона.

Опция самоосмотра квартир и домов через мобильное приложение при страховании имущества физлиц («Ингосстрах»)

Теперь застраховать квартиру или дом в «Ингосстрахе» клиенты могут в приложении IngoMobile, используя новую функцию самоосмотра. Для этого достаточно сделать расчет стоимости по нужным параметрам в самом приложении, на сайте или по телефону, после чего записать пару коротких видео с обзором квартиры или дома (обязательна съемка инженерного оборудования) и отправить их через IngoMobile в «Ингосстрах». После проверки записи останется только оплатить полис.

При страховании дорогих элементов движимого имущества обязательно делается несколько фото этих объектов. После проверки фото и видео в «Ингосстрахе» клиенту приходит push-уведомление о завершении процедуры, и ему остается только оплатить страховой полис через IngoMobile. Само приложение будет отражать статус проверки отправленных документов, так что клиенты смогут видеть процесс в режиме реального времени. После оплаты полис отправляется на e-mail и размещается в IngoMobile.

Каско онлайн с опцией самоосмотра автомобиля через мобильное приложение («Зетта Страхование», ВСК, «Ингосстрах»)

В начале года сразу три компании — «Зетта Страхование», ВСК и «Ингосстрах» — запустили мобильный сервис — предстраховой осмотр автомобиля, полностью выведший покупку каско в онлайн. Мобильные приложения, подходящие для любых типов смартфонов и планшетов, позволяют пользователю дистанционно выполнить предстраховой осмотр автомобиля и автоматически передать фотографии транспортного средства на сервер компании.

Предстраховой осмотр появился в феврале и у ВСК. «Это прорыв на страховом рынке, который существенно изменил понятие „купить полис каско онлайн“, — отмечает вице-президент ВСК Ольга Сорокина . — Настоящим онлайном можно считать только правильно выстроенный процесс, при котором клиент имеет возможность полностью самостоятельно оформить полис от момента расчета стоимости до оплаты, выполняя предстраховой осмотр без привлечения представителя компании и получая оплаченный полис на почту в электронном виде».

Отличие этой опции в IngoMobile заключается в том, что приложение само организует видеозвонок от специалистов «Ингосстраха» для короткой онлайн-видеосъемки объекта с разных сторон.

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Онлайн-урегулирование убытка по ОСАГО и каско («АльфаСтрахование», ВСК, «Абсолют Страхование»)

СК «АльфаСтрахование» первой в России начала урегулирование страховых случаев по ОСАГО через мобильное приложение — еще в декабре 2017 года. Но мы осмелились все-таки отнести это к премьерам 2018-го. Через приложение можно урегулировать и убытки по европротоколу в ОСАГО, что вдвойне сэкономит время автовладельцу: не нужно будет везти бумаги в офис страховой компании.

С момента запуска приложения компания урегулировала через него 2,6 тыс. убытков по ОСАГО. Из них доля европротокола составила половину, 1,3 тыс. убытков.

«АльфаСтрахование» урегулирует заявленные через «АльфаСтрахование Мобайл» убытки, направляя автомобиль на ремонт. Направление сразу высылается на СТОА, а клиент получает СМС-уведомление о его готовности. Срок рассмотрения таких убытков составляет всего один рабочий день.

Урегулирование страхового случая по автострахованию стало в 2018 году дистанционным и у ВСК. Ключевое отличие процесса в компании в том, что попавшему в ДТП не потребуется на месте происшествия фотографировать повреждения автомобиля и ожидать согласования фотографий со стороны страховщика — фотографирование и согласование фотографий за клиента сделают сотрудники техцентра.

Подобные опции тестирует также «Абсолют Страхование» — пока на небольших страховых событиях.

«Группа Ренессанс-Страхование» и «АльфаСтрахование» первыми на рынке стали производить онлайн выплаты в случае задержки авиарейса.

У «Ренессанса» максимальная сумма выплаты составила 10 тыс. рублей. Средняя скорость получения выплаты — всего 27 минут. Клиент получает помощь от страховой компании, находясь непосредственно в аэропорту, без предоставления каких-либо документов в офис компании. Сначала клиенту приходит сообщение о времени задержки рейса (сервис самостоятельно отслеживает наличие, период задержки и отправляет клиенту уведомление). Затем, после прохождения валидации клиента, происходит денежная компенсация на банковскую карту. По данным «Ренессанс страхования», выплаты по риску «Задержка рейса» выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет удобства и востребованности нового сервиса.

«АльфаСтрахование» запустило моментальные выплаты при задержке отправления поезда или вылета для пассажиров, покупающих билеты на tutu.ru: деньги также можно получить, не выходя из здания аэропорта или вокзала.

Урегулирование страховых случаев по ИФЛ (ВСК, « Сбербанк страхование»)

ВСК первая начала предоставлять клиенту возможность дистанционно урегулировать страховые случаи по договорам страхования квартиры или дома.

Подобная опция (пока в ограниченном варианте — онлайн-урегулирование по ИФЛ при заливах с ущербом до 15 тыс. рублей) появится с осени и у «Сбербанк страхования». Она уже прошла тестирование в одном из регионов. В мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» будет встроена инструкция по урегулированию подобных убытков. Клиенту будет достаточно сделать и отослать фото залитого водой дома вместе со сканами документов. Дожидаться приезда экспертов не понадобится. Компания примет решение о выплате возмещения на основании фото и сканов, деньги поступят на счет клиента.