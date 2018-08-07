Банки юга России снизили ставки по депозитам

Снизить проценты решили самые разные финансовые организации: и федеральные, чьи филиалы работают на юге, и местные. Речь идет не только о крупных банках, но также о малых и средних финансовых организациях, которые гораздо больше зависят от притока частного капитала. Под сокращение попали и краткосрочные (со сроком вложения до года), и так называемые длинные депозиты. В целом ставки упали на 0,2 — 0,5 процентных пункта. Рекордсменом стал один из ростовских банков, снизивший доходность своих сберегательных продуктов сразу на два процента. «Это существенное падение», — говорит финансовый аналитик Владимир Емин.

От наблюдателей не ускользнул тот факт, что все это совпало с завершением чемпионата. Например, крупнейший российский банк прекратил прием средств на специальный спортивный вклад аккурат в последний день ЧМ-2018. Хотя именно проведение Кубка мира ФИФА стало настоящим драйвером развития банковского сектора на юге России. Все, что было связано с футбольным первенством, вызывало настоящий ажиотаж.

— ЧМ-2018 стал просто манной небесной для банков южного региона, — соглашается Владимир Емин. — Грандиозное спортивное событие, приковавшее внимание миллионов людей, совпало с тем временем, когда вкладчики обычно забирают свои сбережения в преддверии отпусков.

Новые привлекательные предложения позволили банковскому сектору ЮФО остановить и даже компенсировать сезонный отток средств, привлечь дополнительные денежные потоки. Почему же от них решили отказаться? Дело в том, что сейчас кредитно-финансовые организации не испытывают острых проблем с ликвидностью. Как пояснили эксперты, денег в обороте достаточно, в том числе благодаря успешно проведенным сезонным акциям. Поэтому надобности в их продолжении нет.

— Срочные депозиты — это дорогостоящий ресурс. Обслуживание привлеченных средств в розничном сегменте довольно затратно, — добавил Константин Корищенко. — К тому же пользоваться им банки могут недолго. Ведь около 90 процентов вкладов аккумулированы на срок до одного года. Поэтому банки стремятся сбалансировать такие краткосрочные пассивы иным путем. Например, с помощью выдачи розничных кредитов.

Таким образом, банки ЮФО кардинально изменили политику на финансовом рынке. Перестав принимать вклады по высокой ставке, они предлагают населению больше потребительских кредитов по низкому тарифу.

— Банки сместили акцент именно на розничное кредитование, поскольку бизнес сейчас неохотно берет займы, — подчеркнул Константин Корищенко. — Спрос на корпоративные кредиты тоже не растет: во-первых, из-за их относительной дороговизны, а во-вторых, из-за ограниченной инвестиционной активности. Поэтому без серьезной необходимости привлекать деньги банки явно не стремятся.

Да, интерес к частным инвесторам у банков пошел на убыль. Но вовсе не угас. Активная борьба за предпочтения клиентов вновь разгорится в конце августа — начале сентября, с началом нового делового сезона. И тогда жителям ЮФО снова станут доступны вклады по привлекательным ставкам. Ждать осталось недолго.

Между тем Футбольные матчи ФИФА проходили в трех городах юга страны. По данным эквайринговой сети ведущих банков, в Сочи болельщики потратили более 3,4 миллиарда рублей, в Ростове-на-Дону — почти 1,6 миллиарда и в Волгограде — 1,3 миллиарда. Эти деньги пошли на оплату транспорта и гостиниц, покупку одежды и еды.