Почти половина россиян планирует копить на старость

Почти половина россиян планирует копить деньги на старость, показал опрос

Почти половина россиян планируют в будущем откладывать деньги на старость, некоторые из них уже это делают, не собираются заниматься сбережениями чуть более трети респондентов, следует из опроса фонда "Общественное мнение" , имеющемся в распоряжении РИА Новости

Более трети россиян — 36%, не собираются откладывать деньги на старость. Так они ответили на вопрос "вы будете или не будете в той или иной форме делать сбережения на старость (копить деньги), приобретать ценные бумаги, недвижимость?". Вопрос задавали респондентам трудоспособного возраста, не находящимся на пенсии (отвечали 96% участников опроса).

Противоположный ответ дали 49% опрошенных, причем 21% из них уточнили, что займутся этим не раньше, чем через 10 лет, 20% намерены озаботиться вопросом о сбережениях в ближайшие годы, еще 8% признались, что уже откладывают деньги. Не смогли дать ответ 12% респондентов.

Опрос "ФОМнибус" проводился 28–29 июля в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.