Россия без роуминга: операторы отменили плату за входящие

Мобильные операторы уступили Федеральной антимонопольной службе в противостоянии, которое продолжается с начала прошлого года — «большая тройка» заявила об отмене платы за входящие вызовы в поездках по России. Этот шаг станет одним из важнейших мероприятий по полной отмене внутрисетевого роуминга в стране.

Роуминг закончится вместе с летом

Мобильные операторы «большой тройки», объявили об отмене платы за входящие звонки в роуминге по России. Эти мероприятия проводятся в рамках прошлогоднего предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, потребовавшей от операторов снизить и выравнять тарифы на связь в поездках по стране.

Ранее абоненты «Билайн» на «младших» тарифах оплачивали междугородний входящий вызов по 5 рублей за минуту. Начиная с 20 августа все входящие звонки для всех абонентов будут бесплатными вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов.

«С апреля все наши абоненты, выезжая за пределы своего региона по России, звонят, отправляют смс и пользуются мобильным интернетом как дома. Это позволило многим клиентам снизить расходы на связь в несколько раз. Следующий важный шаг: мы отменяем плату за любые входящие звонки в поездках по России в сети «Билайн». Таким образом, приняв во внимание пожелания наших абонентов и прислушиваясь к мнению ФАС, мы окончательно сформировали простые и понятные условия тарификации «как дома» любых услуг на всей территории России в сети «Билайн», — прокомментировала нововведение исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева.

Об отмене платы за входящие сообщила и компания МТС

«МТС провела все необходимые подготовительные работы и в ближайшее время входящие вызовы в поездках по стране станут бесплатными для наших абонентов. При перемещениях по России абоненты МТС смогут пользоваться тарифами как в домашнем регионе», — сообщила пресс-служба МТС.

Представитель пресс-службы Алексей Меркутов не уточнил, когда именно изменения вступят в силу.

«Стоимость входящих со всех регионов при поездках по России обнуляем для большинства абонентов до конца августа, для оставшейся части — в первой половине сентября», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании «МегаФон».

Пресс-секретарь компании Tele2 Ольга Галушина пояснила корреспонденту «Газеты.Ru», что клиенты компании «уже давно пользуются связью в поездах по России, как в домашнем регионе», а на большинстве тарифов Tele2 роуминг и так уже отменен. Она добавила, что срок по отмене внутрисетевого роуминга продлен ФАС до 31 августа.

«До этого срока мы завершим все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга», — заключила Галушина.

Пока еще не отменили

В июне 2017 года глава ФАС Игорь Артемьев впервые заявил о подготовке документов для изъятия из законодательства понятия роуминга внутри страны.

Первое предупреждение от Федеральной антимонопольной службы мобильные операторы получили в июле 2017 года. Тогда ФАС в ходе своего расследования обнаружила несправедливо завышенные цены на связь в роуминге и потребовала в течение двух недель устранить разницу в тарифах.

Антимонопольная служба решила, что ценовые предложения мобильных операторов и условия предоставления услуг «ни экономически, ни технологически не обоснованы», и выпустила предписание по выравниванию тарифов в домашнем регионе и других регионах страны.

В конце 2017 года экс-министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров выразил уверенность в том, что внутрисетевой роуминг будет полностью отменен в 2018 году, отметив, что мобильные операторы уже проводят необходимые мероприятия.

10 июля 2018 года Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об отмене национального и внутрисетевого роуминга в стране. Как отметил один из авторов документа, разница в тарифах, которые варьируются в зависимости от регионов, является архаизмом. Кроме того, наличие роуминга делает связь менее доступной для граждан, а единственные, кто получает от него выгоду — сами мобильные операторы.

Парламентарии заявили о том, что отмена внутрисетевого роуминга будет способствовать развитию рынка связи.