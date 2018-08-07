Банк «Восточный» запустил POS-кредитование в магазинах сети «Связной»

Банк «Восточный»начал сотрудничество с объединенной компанией «Связной-Евросеть». Компании запустили пилотный проект, в рамках которого можно оформить кредит на приобретение представленных в сети товаров в магазинах ритейлера. На первом этапе проект стартовал в более чем 100 городах присутствия компании, позже услуга будет масштабирована на все магазины сети.

«Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с крупнейшим продавцом технологичных продуктов. Мы стремимся, чтобы наши клиенты могли легко купить последние модели гаджетов, в том числе, для удобного пользования банковскими услугами», — отметил директор департамента POS-кредитования банка «Восточный» Валентин Федчин.

Продуктовый виджет

«Программы кредитования являются сильным драйвером продаж — в Связном и Евросети в первом полугодии 2018 года рост спроса на кредиты достиг 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сотрудничество с новым партнером позволит предоставлять нашим клиентам более широкий выбор банков в рамках потребительского кредитования, тем самым улучшить сервис и сделать процесс покупки еще более удобным и функциональным», — прокомментировал директор телекоммуникационных и финансовых услуг в объединенной компании «Связной-Евросеть» Антон Павлов