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Банк «Восточный» запустил POS-кредитование в магазинах сети «Связной»
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Банк «Восточный» запустил POS-кредитование в магазинах сети «Связной» 

Банки.ру 6 часов назад
Банк «Восточный»начал сотрудничество с объединенной компанией «Связной-Евросеть». Компании запустили пилотный проект, в рамках которого можно оформить кредит на приобретение представленных в сети товаров в магазинах ритейлера. На первом этапе проект стартовал в более чем 100 городах присутствия компании, позже услуга будет масштабирована на все магазины сети.
«Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с крупнейшим продавцом технологичных продуктов. Мы стремимся, чтобы наши клиенты могли легко купить последние модели гаджетов, в том числе, для удобного пользования банковскими услугами», — отметил директор департамента POS-кредитования банка «Восточный» Валентин Федчин.
Продуктовый виджет
«Программы кредитования являются сильным драйвером продаж — в Связном и Евросети в первом полугодии 2018 года рост спроса на кредиты достиг 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сотрудничество с новым партнером позволит предоставлять нашим клиентам более широкий выбор банков в рамках потребительского кредитования, тем самым улучшить сервис и сделать процесс покупки еще более удобным и функциональным», — прокомментировал директор телекоммуникационных и финансовых услуг в объединенной компании «Связной-Евросеть» Антон Павлов.
В будущем планируется расширить данную услугу также на онлайн-каналы продаж ритейлера: интернет-магазин svyaznoy.ru и электронные каталоги.
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