Все больше пенсионеров в США объявляют себя банкротами

NYT: все больше пенсионеров в США вынуждены объявлять себя банкротами

Доля пенсионеров в США, вынужденных объявлять о своем банкротстве, увеличилась втрое за последние 25 лет, что стало следствием обострения таких проблем, как рост расходов на медицинское обслуживание, недостаточность пенсий и быстрое истощение личных сбережений на старость. Об этом со ссылкой на данные исследовательского проекта Consumer Bankruptcy Project сообщила газета The New York Times

По данным авторов исследования, в 2016 году число граждан страны в возрасте от 65 лет и старше, объявивших о своей финансовой несостоятельности, составило 3,6 на тысячу человек против показателя 1,2 в 1991 году. За тот же период возросла и их доля среди всех заявителей о банкротстве: с 2,1% до 12,2%. Движущей силой этой тенденции, по мнению аналитиков, является продолжающийся третье десятилетие перенос финансовых рисков с федеральных ведомств и работодателей на частных лиц, для которых с каждым годом становится все более обременительной личная ответственность за свое финансовое благополучие в условиях постоянного сокращения государственных ассигнований на социальную сферу. Многие пожилые люди, как отмечается в представленном исследователями докладе, прибегают к единственной остающейся в их распоряжении возможности — объявить себя банкротом.

"Когда расходы на содержание в старости перекладываются на население, просто не имеющего доступа к адекватным ресурсам, приходится что-то отдавать, и пожилые американцы обращаются к тому немногому, что у них осталось от их социальных гарантий, — к суду о банкротстве", — цитирует издание доклад Consumer Bankruptcy Project.

Руководитель исследовательской группы, проанализировавшей эту ситуацию, профессор социологии Университета штата Айдахо Дебора Торн указала на то, что пенсионеры крайне ограничены в возможности трудоустройства в случае возникновения у них непредвиденных финансовых расходов, поэтому единственное, что им остается, — заявить о своей несостоятельности. Но если для более молодых людей, подчеркнула она изданию, банкротство может стать стартовой площадкой для нового восхождения, то у пожилых американцев на это уже нет времени.

Газета отмечает, что, хотя число пожилых американцев, ежегодно подающих на банкротство, относительно невелико — около 100 тыс. в последние годы, само наличие таких обращений и рост их количества свидетельствует о том, что в аналогичных крайне стесненных обстоятельствах находятся многие другие пенсионеры.

"Люди, заявляющие о банкротстве, как правило, представляют собой верхушку айсберга", — сказал газете профессор права Университета штата Иллинойс Роберт Лолесс.

В докладе подчеркивается, что следующее поколение американцев, приближающееся к пенсионному возрасту, будет подавать на банкротство в еще более массовом порядке.

Профессор Торн находит только одно разумное объяснение развитию этой тенденции — "структурные изменения" пенсионной системы с переносом финансовых рисков на граждан.

Непредвиденные расходы

Большинство заявивших о своей финансовой несостоятельности пожилых американцев, как отмечается в исследовании, стали банкротами из-за расходов на лечение, не покрываемое в полной мере социальными выплатами. Около 75% пенсионеров-банкротов, по их собственному признанию, пошли на этот шаг из-за домогательств коллекторов, которые не давали им прохода. 66% объявили себя неплатежеспособными после сокращения доходов.

В среднем, по различным данным, пенсионер в США к выходу на заслуженный отдых имеет около $60,6 тыс. накоплений, но четверти пожилых американцев удается к 65 годам отложить на старость не более $3,2 тыс. Этих средств, пишет The New York Times, совершенно недостаточно на случай обострения естественных для зрелого возраста проблем со здоровьем. Часть этих расходов покрывается стандартной медицинской страховкой, остальное приходится оплачивать из своего кармана, в результате чего в пенсионном бюджете образуется брешь, заполнить которую уже нечем.

Многие американцы приходят к пенсионному возрасту с наличием серьезных долгов, что также часто приводит к банкротству. Если в 1989 году 21% таких должников не успели к выходу на пенсию погасить ссуду на дом, то в 2016 году их было уже 41%. Рассчитываться с банками им приходится из своей пенсии, на что порой уходит до 40% их ежемесячных поступлений.

Кроме того, около трети пожилых банкротов сообщили о том, что в столь бедственном положении они оказались из-за необходимости оказания материальной помощи своим близким — детям или престарелым родителям. Некоторые родители, оплатившие учебу своих детей, вынуждены на пенсии погашать долги в $10-20 тыс. Делать это при наличии работы не составляет труда, но на пенсионные выплаты это становится невыполнимой задачей. По словам юриста из Сиэтла (штат Вашингтон) Марка Штерна, которого цитирует издание, еще 20-30 лет назад он не встречал пенсионеров с долгами за учебу. В наши же дни это, по его словам, стало "обычным явлением".

Об этом же рассказала газете и Кейт Моррис, руководитель компании Elder Law of Michigan, оказывающей юридическую помощь пожилым американцам. "Они работали всю свою жизнь и делали то, что обязаны были делать, — сказала она. — Но вот случился развод или умер один из супругов, или пришлось воспитывать внуков, и эти люди оказались в положении, в котором они уже не в состоянии платить по своим счетам".